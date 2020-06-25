Майже пів мільйона людей померли від Covid-19 у світі



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У США з початку епідемії зафіксовано 2,4 млн випадків коронавірусу

Лише у США 124 281 людина померла від ускладнень хвороби

Від початку епідемії коронавірусне захворювання підтвердили у 9 млн 531 тисячі 810 людей зі всього світу. Із них 5 млн 178 тисячі 969 пацієнтів одужали та 485 120 — померли від ускладнень. Наразі продовжують лікування понад 3,8 млн людей.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Лідером за кількістю інфікованих у світі залишаються США. Там коронавірус виявили у 2,4 млн людей, з них 1 млн 040 тисяч 605 пацієнтів уже одужали та 124 281 помер від ускладнень. Продовжують лікуватися ще 1,2 млн людей.

Друге місце за кількістю інфікованих — у Бразилії, де коронавірус підтвердили у 1 млн 192 тисячі 474 людей. З них 53 тисячі пацієнтів померли від ускладнень та 649 тисячі — одужали.

На третьому місці — Росія. За весь час там офіційно підтвердили 606 881 випадок коронавірусу, з них 368 822 людини вже одужали.

Варто зазначити, що офіційна кількість померлих від коронавірусу в РФ залишається напрочуд низькою (8 513) у порівнянні з іншими країнами зі схожою кількістю хворих. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що значну частину померлих від Covid-19 в Росії зараховують до померлих від інших хвороб.

Замикають п’ятірку «країн-лідерів» Індія з 473 105 інфікованими та Велика Британія — з 306 862 випадками.

У Китаї, звідки почалася пандемія коронавірусу, загалом коронавірус підтвердили у 83 449 людей. З них 78 443 пацієнтів уже одужали та 4 634 — померли від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 372 людини.

Коронавірус в Україні

Всього 39014

Хворіють 20554

Одужали 17409

Померли 1051

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Станом на ранок 25 червня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - за добу заразились ще 994 людини. Зазначимо, що вчора було зафіксовано 940 нових випадків хвороби.



