Великодній кошик: ціна в Україні та у найближчих сусідів графіка



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Найдешевшим виявився вміст кошика в Україні – 351,6 грн

Аналітики порівняли вартість наповнення українського великоднього кошика з вартістю кошика у сусідів: Польщі, Білорусі, Румунії та Молдови.

Про це йдеться у дослідженні Ради з питань експорту продовольства.

Аналітики взяли для прикладу найдешевший варіант, до якого входять: традиційна паска, десяток яєць, м’ясо свинини (або баранини), ковбасні вироби та 200 г твердого сиру. Щоб зробити висновок про середню ціну кожного продукту, було проаналізовано пропозиції найбільших торгівельних мереж.

Найдешевшим виявився вміст кошика в Україні – 351,6 грн. Загалом до нього входять: яйця (10 шт.) – 27,60 грн, паска – 37 грн/шт., свинина – 122,92 грн/кг., ковбаса – 124,12 грн/кг. та твердий сир (200 г.) – 39,98 грн.

Найдорожчий кошик серед вибраних нами країн виявився у Польщі. Загалом польські господині, окрім великодніх яєць та паски, кладуть білу ковбасу з курятини та баранину. Вартість даного кошику становить близько 460 грн., що на 23,6% більше у порівнянні з вітчизняною пропозицією. Найдорожчою позицією є м’ясо баранини – 282,61 грн/кг.

Далі слідує Румунія, що також в своїх традиційних стравах використовує більш дорожче м'ясо – баранину. Середня вартість твердого сиру (200 г.) у Румунії становить 25,41 грн. Загалом румунам доводиться витрачати близько 400 грн на вміст кошика, а це на 13% менше у порівнянні з Польщею та на 13,7% більше вартості українського кошику.

У Молдові на мінімальний великодній кошик витрачають близько 380 грн, що на 8% більше вартості українського кошика. За десяток яєць потрібно сплатити близько 19,2 грн, а це на 30% менше, ніж в Україні. У Молдові на 22,8% більше сплачують за м'ясо свинини у порівнянні з Україною.

Вартість великоднього кошику Білорусі становить 377 грн, а це на 7,2% більше ніж вартість українського кошику. Середня вартість свинини коштуватиме близько 119,2 грн/кг, що на 3% менше вартості даного м’яса в Україні. А за ковбасні вироби у Білорусі потрібно сплатити 166,6 грн/кг, а це на 34% більше ціни на дану продукцію в Україні.