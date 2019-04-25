До великодніх свят «Укрзалізниця» призначила ще три додаткові рейси



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На Великдень і травневі свята вже призначені 27 додаткових поїздів

До великодніх свят «Укрзалізниця» призначила три додаткових поїзди. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, додатково призначила поїзди № 219/217 Київ - Івано-Франківськ, №298/297 Київ - Херсон і №204/203 Хмельницький - Київ.

Загалом на Великдень і травневі свята вже призначені 27 додаткових поїздів і додаткові рейси для п'яти графікових поїздів.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» призначила ще 19 додаткових поїздів на Великдень

Також «Укрзалізниця» з 19 квітня запроваджує курсування безпересадкових вагонів сполученням Дніпро – Перемишль. Безпересадкові купейні вагони Дніпро - Перемишль курсуватимуть з Дніпра з 19 квітня в складі поїзда № 86/85 Новоолексіївка - Львів, перепричеплення на станції Львів до поїзда № 90/89 Львів - Перемишль.

Крім того, в кінці квітня - початку травня буде п'ять вихідних днів поспіль - з 27 квітня по 1 травня. Згідно із законом, вихідний у неділю, 28 квітня, на який випадає Пасха, переноситься на понеділок.