Погода на Великдень: тепло, на заході країни дощитиме



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29-30 квітня та 1-2 травня буде переважати дощова погода

Погода в Україні на свята буде теплою, в західних і північних областях очікуються дощі. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, у суботу та неділю 27-28 квітня, у західних областях помірні, у Прикарпатті значні дощі, місцями грози, на півночі країни невеликий дощ. На решті території без опадів. Температура вночі до +12, вдень +25 градусів.

«У західних областях хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, грози, температура вночі 8-13°, вдень 27 квітня 22-27°, 28 квітня 14-19°. На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у північних областях невеликий короткочасний дощ, гроза; температура вночі 7-12°, вдень 21-26°, у північних областях 19-24°, на узбережжі морів 14-19°. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

29- 30 квітня характер погоди зміниться. Часом дощі, місцями грози (29 квітня у південних областях переважно без опадів). Температура вночі 5-11°, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями 1-4° тепла; зниження денної температури до 10-16°, на півдні країни до 15-21°», - повідомили синоптики.