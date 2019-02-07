Венеція введе новий податок для туристів



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Від сплати податку звільнять туристів, які забронювали номер в готелі

Додатковий збір входитиме до ціни квитка до Венеції на літак, поїзд чи круїзне судно

Із 1 травня туристи, які прибувають до Венеції, сплачуватимуть податок розміром 3 євро.

Про це повідомляє The Guardian.

«Мер Венеції Луїджі Бруньяро анонсував новий податок, який стягуватиметься з усіх туристів, які прибувають до Венеції, з 1 травня. Розмір збору становитиме 3 євро, а з 1 січня 2020 року він зросте до 6-10 євро залежно від сезону», - пише видання.

Як зазначається, додатковий збір входитиме до ціни квитка до Венеції на літак, поїзд чи круїзне судно. Водночас від його сплати звільнять туристів, які забронювали номер в готелі.

Також Бруньяро заявив, що з 2022 року мандрівників можуть зобов'язати «резервувати» відвідування Венеції заздалегідь. Це не означає, що інших позбавлять доступу до міста, проте процедура в'їзду для них буде складнішою.

За словами мера, ініціативи призначені для контролю кількості туристів у місті, що приваблює близько 30 млн відвідувачів на рік. Зібрані гроші, зокрема, підуть на прибирання сміття, яке залишають туристи.

Водночас міністр туризму Італії Джан Марко Чентінайо назвав плани мера Венеції «руйнівними». На його думку, вони можуть зробити Італію «країною, що відштовхує туристів».

Нагадаємо, у жовтні минулого року Венеція потерпала від найбільших з 2012 року підтоплень.

Джерело: Укрінформ