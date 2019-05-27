Рада розгляне відставку Кабміну цього тижня



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Гройсман розповів, що Україна за балансом нині перебуває у доброму фінансовому стані

За словами Парубія, розгляд відставки уряду може відбутися у четвер

Верховна рада України розгляне питання відставки Кабінету міністрів України на цьому пленарному тижні. Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій під час Погоджувальної ради. Про це повідомляє РБК-Україна.

За його словами, розгляд відставки може відбутися у четвер.

Нагадаємо, Гройсман розповів, у якому фінансовому стані перебуває Україна. Прем'єр-міністр заявив, що Україна за балансом нині перебуває у доброму фінансовому стані.

Як повідомлялося, Зеленський дав пораду депутатам.

«Закликаю народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару й не перетворювати український парламент на майданчик для виборчих кампаній старих партій. Попри те, що ваша діяльність майже остаточно знищила легітимність Верховної Ради, у вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії. Для цього потрібно лише почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями. Вони роками залишаються без розгляду, хоч на них чекають громадяни та країна», - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання.Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня. Указ президента вже оскаржений у Верховному суді.

Указ про розпуск Ради і дострокові вибори опублікований в «Урядовому кур'єрі». У зв'язку з цим глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила про старт виборчої кампанії з 24 травня.

Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.