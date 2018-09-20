Верховний Суд скасував заборону на оформлення паспорта-книжки



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Судді зобов'язали Державну міграційну службу оформити та видати позивачу паспорт громадянина України у формі книжки

Велика палата Верховного Суду скасувала заборону на оформлення паспорта у формі книжки замість карти посвідчення особи з електронним чіпом (ID-картки). Про це йдеться в повідомленні прес-служби Верховного суду.

«Впровадження новітніх технологій не повинно бути безальтернативним і примусовим. Ті, хто відмовляються приймати ці технології, повинні мати альтернативу - використання традиційних методів ідентифікації особистості», - наголошується в ньому.

При цьому уточнюється, що це рішення було прийнято Великою палатою Верховного Суду напередодні в ході розгляду скарги жительки Житомирської області на зразкове рішення Касаційного адміністративного суду Верховного Суду.

Цим рішенням Касационный адмінсуд не дозволив їй за релігійними переконаннями відмовитися від оформлення ID-картки та отримати замість неї паспорт-книжечку.

Велика палата задовольнила її скаргу і скасувала зазначене рішення.

Таким чином, судді зобов'язали Державну міграційну службу оформити та видати позивачу паспорт громадянина України у формі книжки.

Нагадаємо, у середу, 19 вересня, сотні вірян вийшли на протест під стіни Верховного суду України в Києві. Учасники акції протестували проти рішення ВСУ про заборону відмовлятися від карт посвідчення особи (ID-карток), вони вимагають дозволити їм замість ID-карт видавати паспорт громадянина України старого зразка у вигляді паспортної книжечки

В березні поточного року Кабінет Міністрів заборонив оформляти паспорт громадянина України з використанням бланка у формі книжки.

Раніше у Міграційній службі відзвітували про видачу 1,1 млн ID-карток і майже 4 млн біометричних паспортів в 2017 році. У відомстві прогнозують, що повний перехід України на ID-карти відбудеться до 2022 року.