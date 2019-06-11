Верховний суд відмовився стягувати з Порошенка гроші, витрачені на поїздку до Стамбулу за томосом



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Петро Порошенко під час вручення томосу у Стамбулі

Суд відмовив громадянину Миколі Гуріненку у відкритті провадження

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив громадянину Миколі Гуріненку у відкритті провадження проти екс-президента Петра Порошенка, яке пов’язано з отриманням України томосу про автокефалію Православної церкви України.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 7 червня.

Позивач просив визнати протиправними дії президента України Петра Порошенка, вчинені 6 та 7 січня 2019 року щодо привезення та занесення у Собор Софії Київської томосу без підписів усіх членів Синоду Вселенського патріархату.

Також позивач наполягав визнати дії президента України щодо отримання томосу такими, що порушують норми статті 24 Конституції (недопущення обмежень за ознаками релігійних переконань) і зобов’язати Порошенка відшкодувати до бюджету витрати на поїздку до Стамбулу 6-7 січня.

Верховний суд дійшов висновків, що заявлені вимоги позивача не є публічно-правовими, оскільки колишній президент Петро Порошенко, здійснюючи отримання та доставку томосу зі Стамбулу до Києва, не виконував владних управлінських функцій.

Також суд вважав неприйнятними вимоги щодо зобов’язання президента відшкодувати витрати на поїздку до Стамбулу 6-7 січня 2019 року.

Як повідомляв «Главком», 6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали томос про автокефалію.

А вже 9 січня у Стамбулі томос підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату.

Пізніше Вселенський патріарх Варфоломій заявив, щодо створення Української церкви, було божим благословенням.