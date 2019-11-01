Вертоліт Південної Кореї розбився біля спірних з Японією островів
На борту вертольота були семеро людей
Вертоліт Південної Кореї впав у море недалеко від спірних з Японією островів Токто.
Про це повідомляє Yonhap.
Вертоліт вилетів з Токто 31 жовтня пізно ввечері. На його борту були двоє людей з рибальського човна і п'ятеро рятувальників.
У їх пошуках задіяні військові кораблі, вертольоти, кілька рибальських човнів, також планують залучити дайверів.
Зниклий вертоліт виготовлений французькою компанією Airbus Helicopters. Він може перевозити до 28 пасажирів і літати протягом п'яти годин зі швидкістю 250 км/год.
До слова, у центральній Колумбії впав гелікоптер Bell 412, що належав до президентського авіапарку, унаслідок чого загинули всі шестеро членів екіпажу.