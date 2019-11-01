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    Вертоліт Південної Кореї розбився біля спірних з Японією островів

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    Вертоліт Південної Кореї розбився біля спірних з Японією островів

    На борту вертольота були семеро людей

    Вертоліт Південної Кореї впав у море недалеко від спірних з Японією островів Токто.

    Про це повідомляє Yonhap.

    Вертоліт вилетів з Токто 31 жовтня пізно ввечері. На його борту були двоє людей з рибальського човна і п'ятеро рятувальників.

    У їх пошуках задіяні військові кораблі, вертольоти, кілька рибальських човнів, також планують залучити дайверів.

    Зниклий вертоліт виготовлений французькою компанією Airbus Helicopters. Він може перевозити до 28 пасажирів і літати протягом п'яти годин зі швидкістю 250 км/год.

    До слова,  у центральній Колумбії впав гелікоптер Bell 412, що належав до президентського авіапарку, унаслідок чого загинули всі шестеро членів екіпажу.

    Південна Корея авіакатастрофа вертоліт аварія гелікоптер
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