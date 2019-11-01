Вертоліт Південної Кореї розбився біля спірних з Японією островів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На борту вертольота були семеро людей

Вертоліт Південної Кореї впав у море недалеко від спірних з Японією островів Токто.

Про це повідомляє Yonhap.

Вертоліт вилетів з Токто 31 жовтня пізно ввечері. На його борту були двоє людей з рибальського човна і п'ятеро рятувальників.

У їх пошуках задіяні військові кораблі, вертольоти, кілька рибальських човнів, також планують залучити дайверів.

Зниклий вертоліт виготовлений французькою компанією Airbus Helicopters. Він може перевозити до 28 пасажирів і літати протягом п'яти годин зі швидкістю 250 км/год.

До слова, у центральній Колумбії впав гелікоптер Bell 412, що належав до президентського авіапарку, унаслідок чого загинули всі шестеро членів екіпажу.