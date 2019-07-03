Весняний призов: до армії відправили майже 17,4 тисячі людей



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В Україні завершилась призовна кампанія «Весна-2019»

Військові комісаріати завершили весняний призов на строкову військову службу в 2019 році, призвано та направлено до військ 17 тис. 370 осіб. Про це повідомляє Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

«В Україні завершилась призовна кампанія «Весна-2019»... Військовими комісаріатами України було призвано та направлено до військ (сил) - 17 370 осіб, у тому числі до Збройних сил України - 9 000 осіб, Національної гвардії України - 5 152 осіб, Державної спеціальної служби транспорту України - 600 осіб, Державної прикордонної служби України - 2 618 осіб, тобто військові комісаріати виконали державне завдання на 100%», - вказали у Сухопутних військах.

«Процес комплектування частин та з’єднань призовниками тривав без збоїв та відповідно до визначених планів і графіків відправки», - зазначили у СВ ЗСУ.

Під час проведення призовної кампанії протягом квітня-червня поточного року на строкову військову службу, як повідомляється, були призвані громадяни України чоловічої статі 1992-1999 років народження, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Строковики, як вказано, проходитимуть службу у всіх регіонах України, за виключенням зони проведення операції Об’єднаних сил.

«Тисячі чоловіків, які поповнять армійські лави у цей період, заступлять на охорону стратегічно важливих об’єктів ЗСУ», - додали у Сухопутних військах.

Нагадаємо, визначений урядом «план» щодо весняного призову становив 18 тис. 752 людини.