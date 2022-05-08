Світовий банк виділить Україні $1,5 млрд на зарплати бюджетникам

Україна отримає $1,5 млрд від Світового Банку для оплати роботи працівників бюджетної сфери

Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери

Україна отримає $1,5 млрд від Світового Банку для оплати роботи працівників бюджетної сфери. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

7 травня уряд вирішив створити делегацію від України для участі у переговорах з представниками Міжнародного банку реконструкції та розвитку щодо укладення угоди про фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

У квітні Світовий банк надав пропозицію Україні для старту підготовки нового інвестиційного проєкту з невідкладної підтримки надання державних послуг в Україні.

У межах цього проєкту за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку Україна отримає позику у розмірі 1,492 мільярда доларів. Ці гроші спрямують на відшкодування видатків держбюджету для оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, на національному та регіональному рівнях.

Нагадаємо, Національний банк 24 лютого призупинив роботу валютного ринку України, окрім продажу валюти, та зафіксував курс на рівні офіційного на той день – 29,2549 грн за долар.

15 квітня більшість банків відновили продаж готівкової валюти після дозволу Національного банку, встановивши її курс на максимально дозволеному рівні – офіційний курс плюс 10%.