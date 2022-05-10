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    Якщо Україна не отримає статусу кандидата в ЄС, значить нас дурять – Кулеба

    Україна &ndash; єдине місце в Європі, де люди гинуть за цінності, на яких базується ЄС - Якщо Україна не отримає статусу кандидата в ЄС, значить нас дурять – Кулеба
    Україна – єдине місце в Європі, де люди гинуть за цінності, на яких базується ЄС
    фото: DW

    Для України головне зараз отримати статус кандидата

    Ще кілька місяців тому у України не було реальної перспективи членства в Євросоюзі. А тепер європейські лідери обговорюють терміни, наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у інтерв'ю Financial Times.

    Зокрема, він відповів на прогноз президента Франції Еммануеля Макрона про те, що на вступ України до ЄС може затягнутися на кілька років.

    «Три місяці тому у цієї країни навіть не було перспективи членства. Зараз вони вже обговорюють, скільки часу це займе», – зазначив Кулеба.

    За його словами, для України важливо отримати статус кандидата в червні.

    «Після цього ми сядемо з вами і вирішимо інші питання. Як, коли і так далі», – додав міністр.

    «Якщо ми не отримаємо статус кандидата, це означає лише одне, що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося його ковтати», – додав глава МЗС.

    Він наголосив, що Україна – єдине місце в Європі, де люди гинуть за цінності, на яких базується ЄС.

    «І я вважаю, що це потрібно поважати», – підкреслив він.

    Нагадаємо, раніше Макрон запропонував створити нове європейське політичне співтовариство і прийняти до його складу Україну, оскільки вступ до ЄС може зайняти роки або десятиліття.

    Напередодні Україна заповнила другу частину опитувальника ЄС.

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    Теги: МЗС ЄС росія окупанти міністр війна Європа Україна Еммануель Макрон Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Якщо Україна не отримає статусу кандидата в ЄС, значить нас дурять – Кулеба