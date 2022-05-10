Якщо Україна не отримає статусу кандидата в ЄС, значить нас дурять – Кулеба

Україна – єдине місце в Європі, де люди гинуть за цінності, на яких базується ЄС

Для України головне зараз отримати статус кандидата

Ще кілька місяців тому у України не було реальної перспективи членства в Євросоюзі. А тепер європейські лідери обговорюють терміни, наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у інтерв'ю Financial Times.

Зокрема, він відповів на прогноз президента Франції Еммануеля Макрона про те, що на вступ України до ЄС може затягнутися на кілька років.

«Три місяці тому у цієї країни навіть не було перспективи членства. Зараз вони вже обговорюють, скільки часу це займе», – зазначив Кулеба.

За його словами, для України важливо отримати статус кандидата в червні.

«Після цього ми сядемо з вами і вирішимо інші питання. Як, коли і так далі», – додав міністр.

«Якщо ми не отримаємо статус кандидата, це означає лише одне, що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося його ковтати», – додав глава МЗС.

Він наголосив, що Україна – єдине місце в Європі, де люди гинуть за цінності, на яких базується ЄС.

«І я вважаю, що це потрібно поважати», – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Макрон запропонував створити нове європейське політичне співтовариство і прийняти до його складу Україну, оскільки вступ до ЄС може зайняти роки або десятиліття.

Напередодні Україна заповнила другу частину опитувальника ЄС.

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