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    Суспільство

    Рятувальники попереджають про сильний вітер та снігопад у Карпатах

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    На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний сніг; температура протягом доби 1-6&deg; морозу - Рятувальники попереджають про сильний вітер та снігопад у Карпатах
    На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний сніг; температура протягом доби 1-6° морозу

    Сьогодні в Україні на півдні до +18, а у Карпатах сніг

    В України 11 березня очікується поривчастий вітер, у Карпатах - снігопад. Про це повідомляє ДСНС.

    Як повідомляв Український Гідрометцентр, сьогодні на півдні України до +18, в Карпатах – сніг. 11 березня в Україні буде хмарно з проясненнями, очікуються пориви вітру до 20 м/с. Синоптики прогнозують невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, вночі у західних областях помірні опади, лише у південній частині без істотних опадів. Пориви вітру - 15-20 м/с, в Карпатах і на Прикарпатті - 29-34 м/с.

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    Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла. На Закарпатті, Одещині та в Криму - 3-8° тепла; вдень у західних та північних областях - 5-10° тепла, на решті території 9-14°, на півдні країни до 18°.

    На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний сніг; температура протягом доби 1-6° морозу.

    Нагадаємо, від сильного вітру у селі Іванівка Теребовлянського району на Тернопільщині впала водонапірна вежа.

    У Львові, у ніч на неділю, 10 березня, та зранку були сильні пориви вітру, які наробили місцевим жителям лиха.

    Сильний вітер відзначився і в столиці. Ураган завдав збитків киянам

     

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