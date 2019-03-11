Рятувальники попереджають про сильний вітер та снігопад у Карпатах



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На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний сніг; температура протягом доби 1-6° морозу

Сьогодні в Україні на півдні до +18, а у Карпатах сніг

В України 11 березня очікується поривчастий вітер, у Карпатах - снігопад. Про це повідомляє ДСНС.

Як повідомляв Український Гідрометцентр, сьогодні на півдні України до +18, в Карпатах – сніг. 11 березня в Україні буде хмарно з проясненнями, очікуються пориви вітру до 20 м/с. Синоптики прогнозують невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, вночі у західних областях помірні опади, лише у південній частині без істотних опадів. Пориви вітру - 15-20 м/с, в Карпатах і на Прикарпатті - 29-34 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла. На Закарпатті, Одещині та в Криму - 3-8° тепла; вдень у західних та північних областях - 5-10° тепла, на решті території 9-14°, на півдні країни до 18°.

На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний сніг; температура протягом доби 1-6° морозу.

Нагадаємо, від сильного вітру у селі Іванівка Теребовлянського району на Тернопільщині впала водонапірна вежа.

У Львові, у ніч на неділю, 10 березня, та зранку були сильні пориви вітру, які наробили місцевим жителям лиха.

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