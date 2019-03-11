На кордоні з Румунією буревій заблокував міжнародну трасу



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Біля пункту пропуску «Порубне» обірвано високовольтні лінії

Аварійні служби зранку намагаються розчистити трасу та відремонтувати ЛЕП

У Чернівецькій області через сильний вітер на трасу поблизу пункту пропуску «Порубне» впали проводи високовольтної лінії. Через це рух міжнародною трасою перекрили.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області.

«У селі Тереблече, неподалік пункту пропуску «Порубне» обірвано високовольтні лінії. Вони впали на проїжджу частину, тому рух міжнародною трасою перекрили», - розповіли правоохоронці.

Об'їхати цю ділянку дороги на кордоні з Румунією наразі неможливо. На місце події викликали аварійні служби.

Також ДСНС Тернопільщини повідомляє, що сьогодні вранці у місті Чортків на вулиці Шевченка сильний вітер зірвав покрівлю з будівлі готелю.

«Сьогодні о 08:40 у місті Чортків по вулиці Шевченка, зірвало покрівлю з будівлі готелю. Орієнтовна площа покрівлі 500 кв.м. Внаслідок події ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні.

На місці події працює 3 відділення пожежно-рятувальних підрозділів 6-ї ДПРЧ Управління, оперативна група Чортківського РВ Управління, комісія Чортківської міської ради.

Слід зазначити, що рятувальники попереджають про сильний вітер та снігопад у Карпатах.

Як повідомляв Український гідрометцентр, сьогодні на півдні України до +18, в Карпатах – сніг.

Нагадаємо, від сильного вітру у селі Іванівка Теребовлянського району на Тернопільщині впала водонапірна вежа.

У Львові, у ніч на неділю, 10 березня, та зранку були сильні пориви вітру, які наробили місцевим жителям лиха.

Сильний вітер відзначився і в столиці. Ураган завдав збитків киянам.

Також ураган в п'яти областях позривав дахи будівель та знеструмив 47 селищ.

Джерело: Укрінформ