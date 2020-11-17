Суд покарав пенсіонерку, яка постила у соцмережі серпи і молоти

В Україні за розповсюдження комуністичної символіки можна потрапити до тюрми

Жінка уклала угоду про визнання винуватості і уникла позбавлення волі

Новотроїцький районний суд Херсонської області визнав винною пенсіонерку у поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного тоталітарного режиму (ч.2 ст.436-1 КК України) і призначив п’ять років позбавлення волі, замінивши на іспитовий термін один рік.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 11 листопада.

Протягом 2016-2018 років обвинувачена на своїй сторінці у соціальній мережі «Однокласники» опублікувала низку фото та відеофайлів із зображеннями символіки комуністичного режиму. Зокрема, 9 листопада 2016 року на «стіні» «Однокласників» жінка розмістила колаж зі світлиною радянського державного і партійного діяча Леоніда Брежнєва та текстівкою: «Если в Украине убрать барыг у власти, то через пять лет люди скажут - А нах*** нам та Европа».

22 січня 2017 року обвинувачена розмістила світлину із зображенням державного гербу СРСР (офіційна емблема радянської держави) на червоному фоні. А 27 жовтня 2018 року – опублікувала кілька світлин із радянськими комуністичними діячами на фоні червоного прапору з зображенням перехрещеного серпа та молоту.

Згідно із судовою мистецтвознавчою експертизою Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 12 червня 2020 року, на вищевказаних фото та відеофайлах містяться зображення символіки комуністичного режиму.

Обвинувачена пенсіонерка повністю визнала вину та щиро розкаялася. Крім цього, вона уклала з прокурором угоду про визнання винуватості, що дозволило їй уникнути реального терміну ув’язнення.

Суд переконався у добровільності укладення сторонами угоди і затвердив її.

Як повідомляв «Главком», у вересні співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили у Кропивницькому приватну відеостудію з виготовлення сюжетів для пропаганди комуністичного тоталітарного режиму.