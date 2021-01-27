У Києві вулиця Сагайдачного залишиться пішохідною

Пішохідну зону на вулиці ввели ще в 2016 році, але потім у травні 2020 року Окружний адмінсуд Києва скасував її

На Подолі в Києві вулиця Сагайдачного залишиться пішохідною.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Сьогодні Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та залишив чинним розпорядження, яким впроваджено пішохідну зону на Контрактовій площі та на вул. Петра Сагайдачного до вул. Андріївської.

Нагадаємо, що пішохідна зона на Контрактовій площі та вул. Петра Сагайдачного запроваджена ще у 2017 році. Проте у травні минулого року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про внесення змін до розпорядження КМДА від 05.08.2016 № 648 «Про обмеження руху транспортних засобів по вул. Петра Сагайдачного у вихідні та святкові і неробочі дні релігійних свят» від 28 липня 2017 року № 912.

Київська влада заявила, що відстоюватиме пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного та працюватиме над тим, щоб територія надалі розвивалася.

Після кількох судових засідань вдалося відстояти відповідне розпорядження та повернути киянам і гостям столиці пішохідну зону на вул. Петра Сагайдачного.

Таким чином, розпорядження про пішохідну зону на Контрактовій площі та на вулиці Петра Сагайдачного залишилося чинним.