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    Вхід до Колізею подорожчає на чотири євро

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    <p>Колізей є одним з найпопулярніших туристичних об'єктів у світі</p> - Вхід до Колізею подорожчає на чотири євро

    Колізей є одним з найпопулярніших туристичних об'єктів у світі

    Найдешевший вхідний квиток в давньоримський амфітеатр буде коштувати 16 євро

    Вартість відвідин однієї з найбільш відомих і популярних серед туристів пам’яток Італії Колізею з листопада зросте на чотири євро.

    Про це повідомляє The Local.

    Найдешевший вхідний квиток в давньоримський амфітеатр подорожчає з 12 до 16 євро. Відвідування арени, а також глядацьких рівнів, що зараз коштує 14 євро, збільшиться до 18.

    Як і зараз, всі квитки в Колізей включатимуть вхід на Римський Форум і Палатинський пагорб. Але якщо зараз комбіновані квитки дійсні протягом двох днів поспіль, з листопада основний квиток може бути використаний в один день.

    Згідно з новою системою, туристи повинні будуть купити більш дорогий квиток за 18 євро, якщо хочуть розширити своє відвідування великих археологічних пам'яток протягом двох днів.

    Вхід у Колізей залишиться безкоштовним для дітей до 18 років, а також деяких викладачів і студентів, і всього 2 євро для 18-25-річних громадян з держав-членів Європейського Союзу.

    Разом з тим будуть кілька днів у році з безкоштовним входом для всіх.

    Колізей є одним з найпопулярніших туристичних об'єктів у світі. Щороку його відвідують  більше 7 мільйонів туристів.

    Джерело: Європейська правда

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