Вхід до Колізею подорожчає на чотири євро



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Колізей є одним з найпопулярніших туристичних об'єктів у світі

Найдешевший вхідний квиток в давньоримський амфітеатр буде коштувати 16 євро

Вартість відвідин однієї з найбільш відомих і популярних серед туристів пам’яток Італії Колізею з листопада зросте на чотири євро.

Про це повідомляє The Local.

Найдешевший вхідний квиток в давньоримський амфітеатр подорожчає з 12 до 16 євро. Відвідування арени, а також глядацьких рівнів, що зараз коштує 14 євро, збільшиться до 18.

Як і зараз, всі квитки в Колізей включатимуть вхід на Римський Форум і Палатинський пагорб. Але якщо зараз комбіновані квитки дійсні протягом двох днів поспіль, з листопада основний квиток може бути використаний в один день.

Згідно з новою системою, туристи повинні будуть купити більш дорогий квиток за 18 євро, якщо хочуть розширити своє відвідування великих археологічних пам'яток протягом двох днів.

Вхід у Колізей залишиться безкоштовним для дітей до 18 років, а також деяких викладачів і студентів, і всього 2 євро для 18-25-річних громадян з держав-членів Європейського Союзу.

Разом з тим будуть кілька днів у році з безкоштовним входом для всіх.

Колізей є одним з найпопулярніших туристичних об'єктів у світі. Щороку його відвідують більше 7 мільйонів туристів.

Джерело: Європейська правда