Вхід до Колізею подорожчає на чотири євро
Колізей є одним з найпопулярніших туристичних об'єктів у світі
Найдешевший вхідний квиток в давньоримський амфітеатр буде коштувати 16 євро
Вартість відвідин однієї з найбільш відомих і популярних серед туристів пам’яток Італії Колізею з листопада зросте на чотири євро.
Про це повідомляє The Local.
Найдешевший вхідний квиток в давньоримський амфітеатр подорожчає з 12 до 16 євро. Відвідування арени, а також глядацьких рівнів, що зараз коштує 14 євро, збільшиться до 18.
Як і зараз, всі квитки в Колізей включатимуть вхід на Римський Форум і Палатинський пагорб. Але якщо зараз комбіновані квитки дійсні протягом двох днів поспіль, з листопада основний квиток може бути використаний в один день.
Згідно з новою системою, туристи повинні будуть купити більш дорогий квиток за 18 євро, якщо хочуть розширити своє відвідування великих археологічних пам'яток протягом двох днів.
Вхід у Колізей залишиться безкоштовним для дітей до 18 років, а також деяких викладачів і студентів, і всього 2 євро для 18-25-річних громадян з держав-членів Європейського Союзу.
Разом з тим будуть кілька днів у році з безкоштовним входом для всіх.
Колізей є одним з найпопулярніших туристичних об'єктів у світі. Щороку його відвідують більше 7 мільйонів туристів.
Джерело: Європейська правда