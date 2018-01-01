Вибори у Чехії: букмекери оцінили ймовірність перемоги «друга Путіна» у другому турі

Запекла боротьба за президентське крісло, за прогнозами аналітиків, точитиметься до останнього моменту

До другого туру президентських виборів у Чехії, який відбудеться вже 26-27 січня, залишилися лічені години. Не оминули своєю увагою цю подію і букмекери, які проаналізували шанси Мілоша Земана та Їржі Драгоша на перемогу. За інформацією «Главкома», букмекери не можуть одночасно назвати беззаперечного фаворита перегонів.



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Мілош Земан

Запекла боротьба за президентське крісло, за прогнозами аналітиків, точитиметься до останнього моменту

До другого туру президентських виборів у Чехії, який відбудеться вже 26-27 січня, залишилися лічені години. Не оминули своєю увагою цю подію і букмекери, які проаналізували шанси Мілоша Земана та Їржі Драгоша на перемогу.

За інформацією «Главкома», букмекери не можуть одночасно назвати беззаперечного фаворита перегонів.

Зокрема, коефіцієнт на перемогу Їржі Драгоша в букмекерській конторі Paddy Power становить 1.8. Імовірність ж успіху Мілоша Земана оцінюють коефіцієнтом 1.83. Це говорить про те, що аналітики віддають зовсім невелику перевагу саме «антиземанівському» кандидату Драгошу, але однозначно назвати фаворита перегонів вони не можуть.

Тож, якщо прогнози букмекерів справдяться, запекла боротьба за президентське крісло у Чехії точитиметься до останнього моменту, а її переможця буде доволі важко спрогнозувати.

Мілош Земан — політик-популіст, скептично налаштований щодо Євросоюзу та лояльний до Росії. Він налаштований проти мігрантів з мусульманських країн та обстоює традиційні цінності. Крім цього, Земан виступає за зняття санкцій із Росії та визнання Криму російським. Саме тому оглядачі інколи називають його «другом Путіна»

Їржі Драгош — «антиземанівський» кандидат. Фізико-хімік та науковець, до цього він не мав жодного стосунку до політики. На пост президента вирішив балотуватись торік як незалежний кандидат.

Нагадаємо, у першому турі перше місце на виборах президента Чехії зайняв чинний лідер країни Мілош Земан. Він набрав 38,6%.

Друге місце посів колишній голова академії наук країни Їржі Драгош — у нього 26,6%.