Чи хоче керівництво Сербії кликати до себе військо Путіна?

Важкий мир на Балканах

Серби в Косово просять у Белграда зброю. Сербська партія закликає запросити до Косово російські війська. Ситуація в регіоні виглядає що далі, то більше напруженою. Вбивцям сербського політика в Косово, що відбулося декілька днів тому, не вдалося підірвати Балкани. Але, здається, спроби досягти цієї мети не припиняються. Заспокійливий візит

Наталія Іщенко Заступник директора Інституту світової політики

Наталія Іщенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Важкий мир на Балканах

Серби в Косово просять у Белграда зброю. Сербська партія закликає запросити до Косово російські війська. Ситуація в регіоні виглядає що далі, то більше напруженою. Вбивцям сербського політика в Косово, що відбулося декілька днів тому, не вдалося підірвати Балкани. Але, здається, спроби досягти цієї мети не припиняються.

Заспокійливий візит

Сербський президент Александар Вучич минулими вихідними побував із візитом у Косово — в частково визнаній країні, яку Сербія й надалі вважає своєю провінцією «Косово та Метохія» («Космет»). Ця поїздка була для Вучича першою в статусі глави держави.

Відвідування «Космету» було ризикованим кроком — після нещодавнього вбивства в місті Косовська Мітровиця сербського політика Олівера Івановича серби в Косово почали побоюватися за свою безпеку. Метою Вучича було заспокоєння сербського населення, й тому він не тільки не став слухати попередження про небезпеку відвідування нестабільного регіону, а й взяв у поїздку із собою свого сина.

Заходи безпеки були безпрецедентними, втім, все пройшло спокійно. Під час візиту сербський лідер виконав всі зобов’язання, взяті на себе, задля отримання згоди на відвідування Косово, в офіційної Приштини: він не займався політичною пропагандою й не збурював суперечки на етнічному ґрунті. «Окрім деяких популістських висловлювань, які, можливо, були неминучими в цьому випадку, відвідування президента Вучича пройшло без інцидентів», — написав президент Косово Хашим Тачі у «Фейсбуці».

Президент Сербії провів багатолюдні зустрічі з косовськими сербами, побував у православному монастирі, поклав квіти на місце нападу на Івановича... Але чи вдалося Вучичеві досягти своєї мети — заспокоїти місцевих сербів, стане відомо лише через деякий час — все залежить, чи вдасться зберегти спокій у регіоні.

Прохання про допомогу

Сьогодні ситуація виглядає дуже складною та невпевненою не тільки через акт насилля в Косовській Мітровиці та страх сербів через можливе загострення конфлікту з албанцями. Сприяє нестабільності незрозумілий правовий статус сербських анклавів всередині частково визнаної держави, катастрофічна економічна ситуація в цих районах, куди не хоче йти будь-який інвестор, масова еміграція сербів із Косово, які втомилися від такого життя...

Під час бесіди з Вучичем жителі сербських анклавів Косово обговорювати, в основному, суто соціально-економічні питання. Просили допомогти їм зі школами, лікарнями, дитячими садочками, спортивними майданчиками, житлом, роботою, бізнесом, соціальним забезпеченням, транспортом для сільської місцевості, сільськогосподарською технікою, домашньою худобою... Але дехто просив у Сербії зброю.

Президент Сербії намагався відповісти на всі питання і — в ручному режимі — вирішити всі проблеми місцевих жителів... окрім озброєння. «Була вимога, щоб Сербія надала зброю... моя відповідь полягала в тому, що Сербія допоможе наданням грошей для шкіл і дитячих садочків», — сказав Вучич. «Найбільший інтерес сербів — це мир, і нам ніщо інше не потрібне в цей момент. Мир та виживання, й те, щоб ви залишилися у ваших домашніх вогнищ», — сказав президент.

Політика Сербії «має стати політикою миру з албанцями», підкреслив Вучич. За його словами, Сербія зробить все можливе, щоб вирішити суперечки між сербами та албанцями, що тривають десятиліттями й століттями, щоб забезпечити стійкий мир і безпеку для кожної сербської й кожної албанської родини.

Вучич розповів журналістам, що кілька разів чув запитання: «А що робити, якщо буде прорив з півдня?» (тобто, інакше кажучи, — «якщо албанці здійснять напад на сербські райони?»). Президент Сербії відповів — він сподівається, що ніхто не думає, що може прогнати сербів з їхніх домівок. Вучич закликав косовських сербів дозволити політикам вирішувати проблеми політичним шляхом і переговорами. Він наголосив, що краще він тисячу разів переговорить із президентом і прем’єром Косово Хашимом Тачі та Рамушем Харадінаєм, ніж пролунає хоча б один постріл.

Фактор Путіна

Невідомо, чи підтримують позицію Александара Вучича всі косовські серби. Але більшість точно на його боці — сербська партія, що набрала більшість голосів на парламентських виборах у Косово («Сербський список»), увійшла в коаліцію з албанськими радикальними партіями й тепер працює в уряді разом із колишніми супротивниками.

Непримиренні опоненти президента Сербії збереглися лише в середовищі відкрито проросійських політичних сил. Вони не хочуть слухати розповіді Вучича про мир і вимагають не просто зброї — вони закликають сербську владу звернутися до президента Росії Володимира Путіна, щоб той ввів війська в Косово. Таку заяву зробив напередодні візиту Вучича в Косово голова партії «Сербська ліга» Александар Джурджев. Він закликав владу Сербії звернутися до Путіна «з проханням приєднатися до процесу вирішення ситуації й, за аналогією з моделлю вирішення кризи в Сирії, підписати угоду між Сербією та Росією». (В Україні «Сербська ліга» відома визнанням «російського Криму» та підтримкою бойовиків «ДНР» — «ЛНР»).

Пропозиції «Сербської ліги» не викликали широкої підтримки в сербському політикумі та суспільстві. Але вони є дуже показовими. Якщо нинішня влада в Белграді передусім хоче досягти з Приштиною компромісних домовленостей, що забезпечать тривалий мир у регіоні та стануть виконанням зобов’язань Сербії та Косово перед ЄС, то орієнтовані на Москву радикали щосили «розкачують» ситуацію, відкидаючи будь-які компроміси. Насамперед щодо визнання незалежності Косово в будь-якому вигляді, хоча б і через підписання рамкової угоди про примирення та надання республіці права вступу до ООН. Саме такий варіант зараз обговорюється, і, як стверджують, підготовка відповідних угод може завершитися вже цього року. Якщо, звісно, всі заклики щодо «вводу військ» та надання зброї залишаться без відповіді.

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Джерело: День

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