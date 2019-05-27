Вибори в Європарламент: оголошено результати виборів



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Найбільші партійні сім'ї у Європарламенті уперше втрачають більшість

У прес-центрі Європарламенту оголосили остаточні результати Європейських виборів після закриття всіх виборчих дільниць в країнах Євросоюзу.

Найбільші партійні сім'ї у Європарламенті - Європейська народна партія (ЄНП) та Прогресивний альянс соціалістів і демократів - уперше втрачають більшість за попередніми даними виборів у 28 країнах ЄС. За попередніми підсумками, які частково базуються на даних екзит-полів, ЄНП здобуває 178 мандати у новому складі Європарламенту, а соціал-демократи - 152 із загалом 751 місць.

До переможців цьогорічних виборів можна зарахувати і популістські та націоналістичні сили, до яких належить новостворений Європейський альянс народів і націй.

На основі результатів виборів голоси розподілилися таким чином (кількість депутатських місць):

EPP – 178 (Європейська народна партія)

S&D – 152 (Прогресивний Альянс Соціалістів і Демократів)

ALDE&R – 108 (Альянс лібералів і демократів для Європи)

Greens/EFA – 67 (Група Зелених/Європейський вільний Альянс)

ECR – 61 (Група європейських консерваторів і реформістів)

GUE/NGL – 39 (Конфедеративна група Європейських об’єднаних лівих – Нордичних зелених лівих)

EFDD – 53 (Європа свободи та прямої демократії)

ENF – 55 (Група Європи націй та свободи)

NI – 7 (депутати, що неприєднані до інших політсил)

Ще 31 депутат не належить до жодної політичної групи.

Раніше повідомлялося, що Блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) канцлера ФРН Ангели Меркель перемагає на виборах до Європарламенту у Німеччині, але з рекордно низьким результатом.

Згідно з оприлюдненими екзит-полами, на голосуванні до Європейського парламенту лідирує консервативна Австрійська народна партія (АНП) канцлера Себастьяна Курца.

Джерело: Укрінформ