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    Вибух на Харківщині: без газу залишилися 10 населених пунктів

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    В Дергачівському районі в результаті вибуху загинули двоє працівників &laquo;Харківгазу&raquo; - Вибух на Харківщині: без газу залишилися 10 населених пунктів
    В Дергачівському районі в результаті вибуху загинули двоє працівників «Харківгазу»

    Газопостачання обіцяють відновити завтра, 29 жовтня

    Через вибух на території газопереробної станції у Харківській області сьогодні довелося перекрити постачання газу до 10 населених пунктів.

    Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

    «Без газу залишилися 3500 осіб. Від газопостачання будуть тимчасово відключені с. Дворічний Кут, с. Григорівка, смт Пересічне, м. Південне, смт Вільшани, с. Протопопівка, с. Ярошівка, с. Гуківка, с. Тернова, с. Польова», - сказав він.

    Наслідки аварії на станції обіцяють усунути якнайшвидше. За попередніми даними, газопостачання буде відновлено завтра, 29 жовтня.

    Кучер додав, що всі постраждалі внаслідок вибуху газу отримають медичну та матеріальну допомогу.

    Нагадаємо, 28 жовтня на Харківщині стався вибух на газопереробної станції, двоє людей загинули. Вибух стався близько 11:47 на території газопереробної станції у Дергачівському районі, що на відстані 20 км від Харкова,

    Вдень 28 жовтня повідомлялося про дев'ятьох постраждалих, з яких частина у вкрай важкому або критичному стані.

    Поліція відкрила кримінальне провадження через вибух на газорозподільній станції у Харківській області. 

     Читайте також: Вибух метану? Численні аварії на українських шахтах могли мати іншу причину

    вибух газ надзвичайні ситуації Харківщина поліція
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