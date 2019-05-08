Вибух у Марганці: поліція встановила особу загиблого



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В результаті вибуху постраждало п’ятеро осіб, серед яких співробітник групи реагування патрульної поліції

Загиблий у результаті вибуху гранати біля магазину «Славутич» у Марганці був судимий за незаконний обіг зброї.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області.

«Загиблий - раніше судимий за незаконний обіг зброї чоловік 1981 року народження. Звідки у чоловіка граната і що стало причиною вибуху - встановить слідство», - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що в результаті вибуху постраждало п’ятеро осіб, серед яких співробітник групи реагування патрульної поліції 1990 року народження та дві жінки віком 63 та 65 років. Усі потерпілі дістали осколкові поранення.

Як з’ясувалося, постраждалий співробітник поліції відпрацьовував виклик поряд із місцем пригоди.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).