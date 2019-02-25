Віце-президент США зустрівся із Гуайдо
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Віце-президент США Майк Пенс зустрівся із лідерами Венесуели та Колумбії
«Ми з вами на 100%», - заявив Пенс, звертаючись до тимчасового президента Венесуели
Віце-президент США Майк Пенс під час свого візиту до Колумбії зустрівся з тимчасовим президентом Венесуели Хуаном Гуайдо, який намагається забезпечити підготовку країни до демократичних виборів на зміну режиму Ніколаса Мадуро.
Про це Пенс повідомив на офіційній сторінці в мережі Twitter.
«Для президента Венесуели Хуана Гуайдо - це великий привілей розділити цей момент. Я привіз вам і президенту Колумбії Івану Дуке Маркесу дуже просте повідомлення від президента Трампа і Сполучених Штатів Америки: ми з вами на 100%», - зауважив Пенс.
При цьому він додав фото його зустрічі з двома лідерами до свого допису.
Як підкреслив Пенс, «настав час для вільної і демократичної Венесуели».
Нагадаємо, Державний секретар США Майк Помпео заявив, що США вживатимуть подальші заходи для тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, після того, як кілька людей загинули в сутичках з військовими, що блокують постачання гуманітарної допомоги в країну.
Джерело: Укрінформ