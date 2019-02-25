Помпео: США готують додаткові заходи тиску проти режиму Мадуро



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Державний секретар США Майк Помпео

На думку глави Держдепу США, проти правлячого режиму у Венесуелі має бути запроваджено більше санкцій

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що США вживатимуть подальші заходи для тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, після того, як кілька людей загинули в сутичках з військовими, що блокують постачання гуманітарної допомоги в країну.

«Має бути більше санкцій. Я думаю, що ми можемо надати більше гуманітарної допомоги», - заявив Помпео в інтерв'ю телеканалу CNN.

Напередодні Державний секретар опублікував заяву, у якій засудив напади на мирних жителів Венесуели, які призвели до смертей і травм.

«Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих через ці злочинні дії, і ми приєднуємося до вимог до правосуддя», - йдеться у заяві.

Як відомо, внаслідок зіткнень на кордоні Венесуели загинули 25 людей.

Раніше повідомлялося, що у Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та демонстрантами, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.

Раніше Бразилія слідом за Колумбією заявила, що направить гуманітарну допомогу на кордон з Венесуелою.

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес заявив у вівторок, що військовослужбовці залишаються у бойовій готовності на кордонах для захисту від порушень кордону, додавши, що вони не будуть приймати накази від інших урядів.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу. Крім того, влада Венесуели вирішила закрити кордон з Колумбією, звідки мав прибути конвой з гуманітарною допомогою.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордони.