Віцеспікер анонсував нові зміни в системі правосуддя: що чекає на українців?

Наразі нардепи розробляють зміни для запровадження в Україні мирових судів

Під час чергової сесії Верховної Ради відбудеться внесення певних елементів прямої демократії до системи правосуддя. Про це заступник глави Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

«Зараз розробляємо зміни для запровадження в Україні мирових судів. Ми знаємо, наскільки завантажена судова система. Але великий пласт – це дрібні справи, що можуть розглядати люди, яким довіряють місцеві громади. Крім того, це питання суду присяжних. На превеликий жаль, у нас в країні та система суду присяжних, яка існує, не виконує функцію, що на неї покладена. Ми хочемо розвивати і цей сегмент», – розповів віцеспікер.

На думку Стефанчука, Конституція потребує суттєвого перегляду і у частині прав людини та громадянина.

«З'явилася низка нових прав, яких не було на той час, коли писалася Конституція. Зокрема це цифрові права, так звані права п'ятого покоління. Тому їх теж треба адекватно показати», – підкреслює він.

Також Стефанчук додав, що під час сесії Верховної Ради буде розглянуто ряд змін до Основного Закону України. Основні зміни стосуватимуться народовладдя, децентралізації, а також захисту цифрових прав та приватного життя громадян.

Зокрема, планується розглянути законодавство про всеукраїнський та місцевий референдуми. «Ми заклали туди, як і до закону про всеукраїнський референдум, велику кількість запобіжників, аби не допустити сепаратизму та інших негативних явищ, щоби місцевий референдум використовувався для блага громад. І громада повинна теж мати дієвий інструмент впливу на місцеве самоврядування. Ось це важливо – дати реальний дієвий механізм, стоп-кран чи паличку погонича. Там вже, зрозуміло, менше вимог, але ми прописали все необхідне. Ми навіть передбачили можливість оголошувати недовіру та звільняти мера, розпускати раду. Не тільки розв'язання питань господарки, але й реальний вплив на те чи інше рішення політичне, кадрове місцевого рівня», – зазначив Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, Порошенко нагадав Зеленському: Конституція – це не «шведський стіл».

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