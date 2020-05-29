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    Політика

    Голова парламенту анонсував нові зміни до регламенту

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    На думку Разумкова, деякі речі не до кінця відповідають сучасним викликам - Голова парламенту анонсував нові зміни до регламенту
    На думку Разумкова, деякі речі не до кінця відповідають сучасним викликам

    «Будуть комплексні зміни регламенту», - обіцяє спікер

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив про необхідність комплексних змін до регламенту вже найближчим часом. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

    «Ми зараз працюємо з паном Коксом, і частина його пропозицій може бути імплементована, а частина, мабуть, уже втратила актуальність. Все ж змінюється з часом. Є й інші пропозиції, які також внесені як зміни до регламенту, частина з них була прийнята – та ж спецпроцедура розгляду законопроєктів. Сьогодні ми розробляємо і подальші можливі зміни», - зазначив спікер.

    На думку Разумкова, деякі речі не до кінця відповідають сучасним викликам.

    «Наприклад, ми зіткнулися з проблемою під час розгляду законів про землю і банки. Я дуже не люблю вішати ярлики, але та кількість правок, яка була надана до одного та іншого закону, – це просто законодавчий спам. Парламент до цього був не готовий. Правки завжди були інструментом, щоб під час їх обговорення висловити свою політичну позицію, іноді затягнути цей процес на один-три дні. Але коли правок 16 тисяч – це вже не затягування процесу, а блокування», - наголосив спікер.

    У зв'язку з цим Разумков наголосив на необхідності змін до регламенту.

    «Будуть комплексні зміни до регламенту, які, сподіваюся, ми зможемо зробити і які підтримає більша частина парламенту. Наприклад, щоб проводити засідання комітетів в онлайн-режимі. Цього раніше не робили, бо не було потреби. А коли ми зіткнулися з коронавірусом, то знайшли механізм, який дозволив би це робити. Скількох людей ми захистили – при чому я зараз не лише про нардепів говорю, а й про апарат, який також міг працювати у віддаленому режимі. Завдяки цьому люди зберегли своє здоров’я»,  - резюмував спікер.

    Нагадаємо, раніше Разумков пояснив, чому під час телеефірів розмовляє російською мовою.

    Як повідомлялося раніше,  Разумков поставив оцінку роботі Верховної Ради України.

    Дмитро Разумков — голова Верховної Ради IX скликання. Під час голосування за посаду спікера отримав найбільшу за час існування Верховної Ради України підтримку народних депутатів: за його кандидатуру проголосували 382 парламентарі. Крім цього, Разумков є членом Ради національної безпеки й оборони України та Національної інвестиційної ради. До обрання спікером був головою партії «Слуга народу», а також головним радником із політичних питань та речником штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

    Дмитро Разумков парламент
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