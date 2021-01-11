Глава МОЗ роз’яснив, навіщо зараз жорсткий карантин

Українцям радять найближчі тижні менше контактувати один з одним

В Україні очікують сезонний спалах грипу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав основні цілі введення жорсткого карантину в Україні саме зараз. Серед них – обмеження контактів і зниження тиску на систему охорони здоров'я перед спалахом захворюваності на грип.

Про це очільник МОЗ заявив на брифінгу.

За його словами, під час новорічних свят була велика кількість контактів між людьми, які в звичайному житті не перетинаються. При цьому населення мало досить велику мобільність.

«У нас були свята, які передбачали великі скупчення людей на новорічних ялинках, під час інших святкувань. У нас було переміщення громадян. Всі ці дії передбачають велику кількість контактів. І як наслідок цього великої кількості контактів збільшується ризик інфікування», - сказав Степанов.

У зв'язку з цим у Міністерстві охорони здоров'я прогнозують зростання захворюваності після новорічних свят.

«Ми прогнозуємо збільшення кількості інфікованих. При цьому у нас сезонно збільшується кількість хворих на грип. На цьому і на наступному тижні ми будемо відстежувати збільшення кількості хворих на грип», - заявив міністр.

Він додав, що грип є сезонним захворюванням, яке має подібні до коронавірусу ускладнення і також передає повітряно-крапельним шляхом.

«Важкі хворі також потребують госпіталізації. Це може привести до досить напруженої ситуації. Тому, щоб цього не було, ми стратегічно ввели карантин з 8 по 24 січня включно», - зазначив Степанов.

Жорсткий карантин в Україні триватиме 17 днів – з 8 по 24 січня 2021 року (включно). Його запровадили, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби після новорічних свят.

Крім того, Кабінет міністрів продовжив дію загальнодержавного карантину з обмеженнями «помаранчевої» зони до 28 лютого 2021 року.