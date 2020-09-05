ЗМІ розповіли, хто живе по сусідству із Зеленським



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Влітку президент Володимир Зеленський переїхав на державну дачу в Конча-Заспі Колаж: Схеми

Сусіди президента: від Кучми та Литвина до Фокіна та Богатирьової

На державні дачі в Конча-Заспі, де віднедавна проживає президент Володимир Зеленський з родиною, сусідами глави держави «ексрегіонали, схематозники Януковича та фігуранти журналістських розслідувань».

Про це йдеться у сюжеті Bihus.info

«Від Кучми та Литвина до Фокіна та Богатирьової. Хтось з них отримав тут маєток в довічне користування, а хтось платить 11 тисяч грн за оренду будинка на 1000 кв.м», – зазначають журналісти.

Розслідувачі розповіли, то хто ж тепер є сусідами президента України.

Нагадаємо, влітку ЗМІ повідомили, що президент Володимир Зеленський почав жити на державній дачі в Конча-Заспі.

Також повідомлялося, що за державну дачу, куди переїхав жити Зеленський, українці заплатять 3,5 млн грн.