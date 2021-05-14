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    РНБО ввела санкції щодо сотень «злодіїв в законі»

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    Володимир Зеленський розповів про рішення, прийняті на засіданні РНБО 14 травня - РНБО ввела санкції щодо сотень «злодіїв в законі»
    Володимир Зеленський розповів про рішення, прийняті на засіданні РНБО 14 травня

    Рада нацбезпеки не назвала імен кримінальних авторитетів і «злодіїв в законі», проти яких введено санкції

    Під час засідання Ради нацбезпеки, яке відбулося сьогодні, було прийняло рішення про введення санкції проти 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами. А також щодо 557 злодіїв в законі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

    Також на засіданні порушили питання державних земель і будинків у Конча-Заспі й Пущі-Водиці, якими за часів попереднього Президента за дуже символічну плату почала користуватися низка незрозумілих осіб.

    Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні.

    До іноземців, які потрапили до санкційного списку РНБО, за словами Зеленського, будуть застосовані наступні обмеження:

    • блокування активів;
    • заборона в’їзду;
    • неможливість набуття громадянства;
    • примусове видворення.

    Як зазначив глава держави, частина цих людей наразі перебувають за межами України.

    «Одним словом, тим, хто не в Україні, – немає чого боятися, а тим, хто в Україні, – немає чого приїжджати. Ми гостинна країна, але не для 111 іноземців. Це кримінальні авторитети. Ми не кажемо вам до побачення, ми кажемо – прощавайте», – сказав він.

    Сьогодні, 14 травня, відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України.

    За підсумками засідання Офіс президента провів брифінг для журналістів.

    Теги: кримінал РНБО санкції злочинність Володимир Зеленський Офіс президента
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