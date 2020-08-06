Від Зеленського йде радник, який відповідав за україно-американські відносини



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Ігор Новіков написав заяву про відставку

Зеленський призначив Новікова своїм радником рік тому

Позаштатний радник президента Ігор Новіков написав заяву про звільнення за власним бажанням. Причин він не повідомив. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Новіков супроводжував публікацію своїм фото із заявою, датованою 5 серпня.

«Вирішив не відставати від (колишнього радника мера Києва Віталія Кличка) Максима Бахматова», - заявив Новіков.

Зазначимо, що Зеленський призначив Ігоря Новікова своїм позаштатним радником у липні 2019 року. До цього Новіков очолював SingularityU Kyiv - офіційне представництво американського Університету сингулярності в Україні. Його називають провідним доповідачем і футурологом України, який спеціалізується на перетині поведінкової науки, економіки та розповіді. Також він був співорганізатором iForum.

Також Новіков відповідав в команді президента за україно-американські відносини і допомагав готувати перший візит Зеленського до США.

Ігор Новіков - випускник програми SU Executive Program 2016. Протягом двох років лекції і семінари Ігоря залучили аудиторію понад 100 000 чоловік, і він вважається провідним доповідачем і футурологом України. Основна сфера досліджень - перетин поведінкової науки, економіки та розповідання, що лежить в основі його концепції Gamified Transfer of Learning і Dynamic Motivation.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив новим заступником голови Офісу президента ексчиновника МВС часів Януковича. Як повідомили в Офісі президента, Олег Татаров займатиметься формуванням державної політики у сфері правоохоронної діяльності.







