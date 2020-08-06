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    У Трампа звинуватили Twitter і Facebook в упередженості

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    <p>Дональд Трамп заявив телеканалу Fox News, &nbsp;що діти &laquo;майже несприйнятливі до Covid-19&raquo;</p> - У Трампа звинуватили Twitter і Facebook в упередженості

    Дональд Трамп заявив телеканалу Fox News,  що діти «майже несприйнятливі до Covid-19»

    Представник передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа заявила, що «соціальні медіакомпанії не є арбітрами істини»

    У передвиборному штабі американського президента Дональда Трампа заявили, що соцмережі упереджено ставляться до глави Білого дому. Така заява пролунала після того, як Twitter і Facebook видалили пости президента США.

    Про це сказала заступник прес-секретаря кампанії Трампа Кортні Барелла, повідомляє The Hill.

    «Ще один день, ще один прояв кричущого упередженого ставлення Кремнієвої долини до цього президента, де правил дотримуються тільки в одному напрямку», – зазначила вона.

    За її словами, «соціальні медіакомпанії не є арбітрами істини».

    «Президент констатував той факт, що діти менш сприйнятливі до коронавірусу», – додала Барелла.

    Раніше соціальна мережа Facebook видалила пост президента США Дональда Трампа, в якому він говорив, що у більшості дітей є імунітет до коронавірусу нового типу Covid-19.

    Крім того, Twitter тимчасово відключив можливість писати пости для аккаунта, який веде виборчу кампанію Трампа. Керівництво соцмережі визнало неправдивою інформацію про те, що у більшості дітей є імунітет до коронавірусу нового типу Covid-19.

    До слова, у липні Twitter заблокував на 12 годин акаунт сина президента США Дональда Трампа — Дональда Трампа-молодшого. Сталося це після того, як він оприлюднив ролик із дезінформацією про коронавірус.

    У травні вперше Twitter позначив пост Трампа як фейк.

     Читайте також: Молодь і Covid-19. Історії хлопців та дівчат, яких не пощадив коронавірус

     

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