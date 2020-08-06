У Трампа звинуватили Twitter і Facebook в упередженості



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп заявив телеканалу Fox News, що діти «майже несприйнятливі до Covid-19»

Представник передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа заявила, що «соціальні медіакомпанії не є арбітрами істини»

У передвиборному штабі американського президента Дональда Трампа заявили, що соцмережі упереджено ставляться до глави Білого дому. Така заява пролунала після того, як Twitter і Facebook видалили пости президента США.

Про це сказала заступник прес-секретаря кампанії Трампа Кортні Барелла, повідомляє The Hill.

«Ще один день, ще один прояв кричущого упередженого ставлення Кремнієвої долини до цього президента, де правил дотримуються тільки в одному напрямку», – зазначила вона.

За її словами, «соціальні медіакомпанії не є арбітрами істини».

«Президент констатував той факт, що діти менш сприйнятливі до коронавірусу», – додала Барелла.

Раніше соціальна мережа Facebook видалила пост президента США Дональда Трампа, в якому він говорив, що у більшості дітей є імунітет до коронавірусу нового типу Covid-19.

Крім того, Twitter тимчасово відключив можливість писати пости для аккаунта, який веде виборчу кампанію Трампа. Керівництво соцмережі визнало неправдивою інформацію про те, що у більшості дітей є імунітет до коронавірусу нового типу Covid-19.

До слова, у липні Twitter заблокував на 12 годин акаунт сина президента США Дональда Трампа — Дональда Трампа-молодшого. Сталося це після того, як він оприлюднив ролик із дезінформацією про коронавірус.

У травні вперше Twitter позначив пост Трампа як фейк.