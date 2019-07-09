Зеленський призначив футуролога Новікова позаштатним радником



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Ігор Новіков став радником Зеленського

Новіков був організатором iForum

Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Новікова своїм позаштатним радником.

Відповідний указ № 507/2019 опублікований на сайті глави держави.

«Призначити Новікова Ігоря Володимировича Радником Президента України (поза штатом)», - ідеться в документі.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський своїми розпорядженнями № 79/2019-рп - №100/2019-рп звільнив голів 22 районних державних адміністрацій у Вінницькій, Волинській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Відзначимо, що зараз Новіков є главою SingularityU Kyiv Chapter, а також організатором GIC Ukraine 2017, був співорганізатором iForum.

Новіков - випускник програми SU Executive Program 2016. Протягом двох років лекції і семінари Ігоря залучили аудиторію понад 100 000 чоловік, і він вважається провідним доповідачем і футурологом України. Основна сфера досліджень - перетин поведінкової науки, економіки та розповідання, що лежить в основі його концепції Gamified Transfer of Learning і Dynamic Motivation.



