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    Видатки Пенсійного фонду у 2020 році перевищили доходи на 13,2 млрд грн

    • Розсилка
    &nbsp;У 2020 році власних коштів було 281,6 млрд. грн, тобто 60,4%, а загальні доходи становили 466,1 млрд грн - Видатки Пенсійного фонду у 2020 році перевищили доходи на 13,2 млрд грн
     У 2020 році власних коштів було 281,6 млрд. грн, тобто 60,4%, а загальні доходи становили 466,1 млрд грн
    Фото з відкритих джерел

    У 2020 році дофінансування Пенсійного фонду з держбюджету скоротилося на 4,5% у порівнянні з 2019 роком

    Видатки Пенсійного фонду за 2020 рік перевищили доходи на 13,2 мільярда гривень, у грудні вперше за рік доходів було на 5,2 мільярда більше за витрати. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

    Зазначається, що доходи Пенсійного фонду складаються з власних надходжень та дофінансувань з держбюджету.

    Так, у 2020 році власних коштів було 281,6 млрд. грн, тобто 60,4%, а загальні доходи становили 466,1 млрд грн.

    У порівнянні з 2019 роком сукупні доходи зросли на 31,2 млрд грн, тобто на 7%. Водночас дофінансування з держбюджету скоротилося на 4,5%, а власні надходження ПФУ зросли на 16,5%.

    Видатки за цей період становили 479,3 мільярда. Таким чином, дефіцит сягає 13,2 мільярда гривень.

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    З початку року Фонд отримав на 19,7 мільярда гривень менше від планових надходжень по Єдиному соцвнеску, у грудні був найменший розрив за рік ─ на 0,3 мільярда менше. 

    Надходження у грудні вперше за рік перевищили видатки: 49,2 мільярда проти 44 мільярда гривень. 

    Як повідомлялося, Пенсійний фонд направив 20,6 млрд грн на підвищення пенсій.

    Теги: бюджет гроші Пенсійний фонд пенсія
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