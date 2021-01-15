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    Економіка та фінанси

    Чи може ФОП працювати під час локдауну, якщо отримав 8 тис. грн допомоги

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    ФОП має право отримувати доходи від такої діяльності попри одержання державної фінансової підтримки - Чи може ФОП працювати під час локдауну, якщо отримав 8 тис. грн допомоги
    ФОП має право отримувати доходи від такої діяльності попри одержання державної фінансової підтримки
    Фото: з відкритих джерел

    При отриманні карантинної допомоги відсутня передумова повного зупинення бізнесу підприємцем з 8 по 24 січня 2021 року

    У Державній податковій службі пояснили, чи може ФОП здійснювати діяльність під час локдауну, якщо така особа отримала допомогу за програмою «Допомога ФОПам і працівникам – 8000 грн».

    Нагадаємо, виплата одноразової матеріальної допомоги бізнесу передбачалася для збереження робочих місць найманих працівників, а також для компенсації витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

    При отриманні зазначеної допомоги відсутня передумова повного зупинення бізнесу підприємцем з 8 по 24 січня 2021 року.

    Отже, якщо постановою Кабінету Міністрів №1236 обмежувальні заходи щодо певного виду діяльності відсутні, то фізична особа – підприємець має право отримувати доходи від такої діяльності попри одержання державної фінансової підтримки.

    Нагадаємо, що пенсійний фонд перерахував понад 3 млрд грн для виплат ФОПам

    Як повідомлялося 29 грудня, майже 430 тис. українців подали заяви на отримання допомоги.

    22 грудня Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень. 

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    Теги: канікули фінанси президент Пенсійний фонд страхування
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