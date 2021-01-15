Чи може ФОП працювати під час локдауну, якщо отримав 8 тис. грн допомоги

При отриманні карантинної допомоги відсутня передумова повного зупинення бізнесу підприємцем з 8 по 24 січня 2021 року

У Державній податковій службі пояснили , чи може ФОП здійснювати діяльність під час локдауну, якщо така особа отримала допомогу за програмою «Допомога ФОПам і працівникам – 8000 грн».

Нагадаємо, виплата одноразової матеріальної допомоги бізнесу передбачалася для збереження робочих місць найманих працівників, а також для компенсації витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

При отриманні зазначеної допомоги відсутня передумова повного зупинення бізнесу підприємцем з 8 по 24 січня 2021 року.

Отже, якщо постановою Кабінету Міністрів №1236 обмежувальні заходи щодо певного виду діяльності відсутні, то фізична особа – підприємець має право отримувати доходи від такої діяльності попри одержання державної фінансової підтримки.

Нагадаємо, що пенсійний фонд перерахував понад 3 млрд грн для виплат ФОПам

Як повідомлялося 29 грудня, майже 430 тис. українців подали заяви на отримання допомоги.

22 грудня Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень.