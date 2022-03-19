  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Відбулося жеребкування ¼ фіналу футбольних єврокубків. Усі пари

    У Ньоні відбулося жеребкування трьох європейських клубних турнірів - Відбулося жеребкування ¼ фіналу футбольних єврокубків. Усі пари
    У Ньоні відбулося жеребкування трьох європейських клубних турнірів
    Фото: YouTube

    Визначилися суперники команд Малиновського і Ярмоленка

    У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулися жеребкування стадії ¼ фіналу трьох європейських клубних турнірів.

    Ліга чемпіонів:

    ¼ фіналу (матчі 5/6 та 12/13 квітня):

    1. «Челсі» – «Реал»
    2. «Манчестер Сіті» – «Атлетіко»
    3. «Вільярреал» – «Баварія»
    4. «Бенфіка» – «Ліверпуль

    ½ фіналу (матчі 26/27 квітня та 3/4 травня):

    Переможець пари 1 – переможець пари 2;

    Переможець пари 3 – переможець пари 4.

    Фінал, 28 травня (Стад-де-Франс, Париж).

    Ліга Європи:

    ¼ фіналу (матчі 7 і 14 квітня):

    1. «РБ Лейпциг – «Аталанта»;
    2. «Айнтрахт» – «Барселона»;
    3. «Вест Гем» – «Ліон»;
    4. «Брага» – «Рейнджерс».

    ½ фіналу (28 квітня та 5 травня):

    Переможець пари 1 – переможець пари 4;

    Переможець пари 2 – Переможець пари 3.

    Фінал, 18 травня (Рамон Санчес Пісхуан, Севілья).

    Ліга конференцій:

    ¼ фіналу (матчі 7 і 14 квітня):

    1. «Буде/Глімт» – «Рома»;
    2. «Феєнорд» – «Славія»;
    3. «Марсель» – «ПАОК»;
    4. «Лестер» – «ПСВ».

    ½ фіналу (28 квітня та 5 травня):

    Переможець пари 4 – переможець пари 1;

    Переможець пари 2 – Переможець пари 3.

    Фінал, 25 травня (Націонал Арена, Тирана)

    Як повідомлялося, гол Ярмоленка вивів «Вест Гем» до ¼ фіналу Ліги Європи.

    Читайте також:
    Футболісти «Динамо» та «Шахтаря» створили фонд допомоги Україні
    Теги: Ліга чемпіонів Ліга Європи новости футбола Ліга конференцій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відбулося жеребкування ¼ фіналу футбольних єврокубків. Усі пари