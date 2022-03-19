Відбулося жеребкування ¼ фіналу футбольних єврокубків. Усі пари
Визначилися суперники команд Малиновського і Ярмоленка
У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулися жеребкування стадії ¼ фіналу трьох європейських клубних турнірів.
Ліга чемпіонів:
¼ фіналу (матчі 5/6 та 12/13 квітня):
- «Челсі» – «Реал»
- «Манчестер Сіті» – «Атлетіко»
- «Вільярреал» – «Баварія»
- «Бенфіка» – «Ліверпуль
½ фіналу (матчі 26/27 квітня та 3/4 травня):
Переможець пари 1 – переможець пари 2;
Переможець пари 3 – переможець пари 4.
Фінал, 28 травня (Стад-де-Франс, Париж).
Ліга Європи:
¼ фіналу (матчі 7 і 14 квітня):
- «РБ Лейпциг – «Аталанта»;
- «Айнтрахт» – «Барселона»;
- «Вест Гем» – «Ліон»;
- «Брага» – «Рейнджерс».
½ фіналу (28 квітня та 5 травня):
Переможець пари 1 – переможець пари 4;
Переможець пари 2 – Переможець пари 3.
Фінал, 18 травня (Рамон Санчес Пісхуан, Севілья).
Ліга конференцій:
¼ фіналу (матчі 7 і 14 квітня):
- «Буде/Глімт» – «Рома»;
- «Феєнорд» – «Славія»;
- «Марсель» – «ПАОК»;
- «Лестер» – «ПСВ».
½ фіналу (28 квітня та 5 травня):
Переможець пари 4 – переможець пари 1;
Переможець пари 2 – Переможець пари 3.
Фінал, 25 травня (Націонал Арена, Тирана)
Як повідомлялося, гол Ярмоленка вивів «Вест Гем» до ¼ фіналу Ліги Європи.