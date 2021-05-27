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    В УЕФА озвучили нові суми призових у Лізі чемпіонів

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    Призовий фонд Ліги чемпіонів складає більше &euro;2 млрд - В УЕФА озвучили нові суми призових у Лізі чемпіонів
    Призовий фонд Ліги чемпіонів складає більше €2 млрд
    Фото з відкритих джерел

    Бюджет турніру з наступного року складе більше €2 млрд

    За наступного сезону бюджет Ліги чемпіонів складе 2,032 мільярда євро. Про це повідомляє французьке видання L'Equipe з посиланням на Європейський футбольний союз.

    В груповому раунді зіграють 32 команди і кожна зних гарантовано отримає по 15,64 мільйона в євровалюті. Перемога на груповому етапі принесе €2,8 млн, нічия – €930 тис. Вихід до 1/8 фіналу турніру поповнить казну клубів ще на €9,6 млн, в чвертьфінал – на €10,6 млн, в півфінал – на €12,5 млн, в фінал – на 15,5 мільйона євро. Переможець турніру отримає ще €20 млн. Крім того, учасники також отримають виплати за місце в клубному рейтингу УЄФА і за цінність ТВ-ринку кожної країни.

    Скромніше загальні призові фонди в двох інших турнірах – Лізі Європи (€465 млн) і Лізі конференцій (€235 млн). За вихід в груповий етап Ліги Європи виплатять «3,63 млн, перемога на груповому етапі принесе €630 тис., нічия – €210 тис. Участь в груповому етапі Лізі конференцій збагатить її учасників на €2,94 млн, за перемогу отримають €500 тис. і €166 тис. – за нічию.

    Україна в єврокубках буде представлена п'ятьма клубами. «Динамо» розпочне з групової стадії Ліги чемпіонів, «Шахтар» стартує з третьої кваліфікації.

    Луганська «Зоря» розпочне з раунду плей-оф Ліги Європи, і, якщо його не подолає, перейде в групу Ліги конференцій. «Колос» у Лізі конференцій гратиме з третьої кваліфікації, «Ворскла» – з другої.

    Раніше стало відомо, скільки збірна України заробить на чемпіонаті Європи.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Ліга Європи
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    В УЕФА озвучили нові суми призових у Лізі чемпіонів