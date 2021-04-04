Відома українська художниця померла від коронавірусу

Вікторія Ковальчук ілюструвала 200 книжок та писала казки

Відома ілюстраторка, член Національної спілки художників України Вікторія Ковальчук померла у Львові через ускладнення Covid-19. Про це повідомила режисер «Народного дому» міста Винники Мирослава Сидор на своїй сторінці у Facebook .

«Сьогодні у Львові від нещадного ковіду упокоїлась відома львівська художниця Вікторія Ковальчук Viktoria Kovalchuk – неймовірно талановита, світла, чуйна… не байдужа людина, красива і дуже добра жінка… Важко повірити і прийняти… Львів збіднів на ще один щедрий неповторний талант. Дуже жаль і боляче», – написала вона.

Вікторія Ковальчук – українська художниця-графік, ілюстраторка, дизайнерка, письменниця.

Як повідомляє Zaxid.net, художниця родом з Волині, але жила та працювала у Львові. Вона є авторкою низки казок та новел для дітей. Проілюструвала близько 200 книжок різних жанрів, серед них понад 30 книг для дітей.

Ковальчук була членкинею Національної спілки художників України, лауреаткою Державної премії імені Лесі Українки та Літературної премії імені Олени Пчілки, дипломанткою республіканських і всесоюзних конкурсів «Мистецтво книги», міжнародних художніх виставок.

Раніше стало відомо, що через Covid-19 помер відомий український продюсер, колишній генеральний продюсер «Першого каналу» і виконавчий директор Freedom Hall Олександр Сірий.