Відома українська співачка зібралася йти в політику

Співачка Анастасія Приходько хоче піти в політику, щоб допомагати людям в соціальній сфері

Популярна українська співачка Анастасія Приходько заявила, що через деякий час піде в політику. Її цікавить соціальна сфера. Про це Приходько заявила в інтерв'ю Gazeta.ua. «Міркую я ще. Поки хочу бути там, де я потрібна більше. Політика для мене – велика відповідальність. Не можна йти в політику, якщо не розбираєшся у тому чи



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Фото: Gazeta.ua Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько хоче піти в політику, щоб допомагати людям в соціальній сфері

Її цікавить соціальна сфера.

Популярна українська співачка Анастасія Приходько заявила, що через деякий час піде в політику.

Про це Приходько заявила в інтерв'ю Gazeta.ua.

«Міркую я ще. Поки хочу бути там, де я потрібна більше. Політика для мене – велика відповідальність. Не можна йти в політику, якщо не розбираєшся у тому чи іншому питанні. Треба дуже багато знати і вміти. Хочу допомагати дітям... матерям одиначкам, наприклад. Хоч якось поліпшити їхнє життя. Скільки дітей потребують не стільки допомоги, скільки любові. Любові багато не буває... Але мені дійсно хочеться робити це як політик, щоб мати важелі для поліпшення їхнього життя», – наголосила вона.

Приходько вважає, що Святослав Вакарчук, якщо балатуватиметься на посаду президента, отримає чималий кредит довіри від виборців.

«У нас мер — боксер. Чому б ні? У Слави Вакарчука великий потенціал. У нього дуже багато прихильників і, дійсно, він має дуже великий електорат, збирає стадіони по всій Україні і за її межами. Йому вірять. Він дуже вихований і розумний. Якщо його підтягнути з тих або інших питань стосовно політики, думаю, він справиться з цією задачею», – заявила Приходько.

Раніше Анастасія Приходько, фіналістка російської «Фабрики зірок 2007», заявила, що артисти, які «виросли» завдяки українській публіці, а зараз гастролюють у Росії — використали і зрадили свою державу. Таку думку Приходько висловила в інтерв’ю «Главкому».