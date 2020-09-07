Відома ведуча звільнилась з «1+1»



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Юлія Бориско залишає телеканал Коломойського

Телеведуча нагадала, що вже звільнялась з каналу «1+1» – через цензуру і «темники» Медведчука, який толі очолював Адміністрацію президента Кучми

Відома українська телеведуча Юлія Бориско звільнилася з телеканалу «1+1», який належить олігарху Ігорю Коломойському. Зазначимо, що Бориско на цьому каналі працювала впродовж багатьох років.

Про це Бориско повідомила у своєму «Фейсбуці», оприлюднивши відповідну заяву та фото, зроблене після виходу з офісу.

«Відсьогодні я більше не працюю на «1+1». Крок в нікуди. Це – моє друге розлучення з каналом. Вперше – 2004-го – звільнилась сама, за кілька днів до Помаранчевої революції – через цензуру, «темники» Медведчука. Зараз офіційне формулювання – «за угодою сторін», - повідомила телеведуча.

Бориско додала, що «канал вимагав більше», ніж вона могла йому дати. «І ми з ним вже кілька разів підходили до цієї межі. Крім того, останні роки мене мучили питання: що доброго я роблю в цьому світі, чи виконую своє призначення.

Відповідь була психосоматичною. Я перестала світитися, скотилася у тривале безсоння – і це вже фізично вбивало мене, вимагаючи змін», - пояснила вона своє рішення.

Вона також подякувала «кожній гідній людині в «ТСН».

«Що можу запропонувати світові? Свою творчість, оптимістичний світогляд і весь позитивний бік перфекціонізму! Ще навіть не уявляю ні де, ні як. Але вірю: все невипадково», - зазначила тележурналістка.

До слова, у квітні 2019 року, у період президентських виборів Юлія Бориско відкрито висловилась на підтримку Петра Порошенка. До цього її спонукав ефір ток-шоу «Право на владу», на якому був присутній п'ятий президент, а його суперник на виборах Володимир Зеленський долучився по телефону. Тоді свою підтримку Петру Порошенка висловила також і Наталія Фібриг, кореспондент ТСН в Німеччині. Вона порівняла Зеленського з гопником, а також зізналась, що в першому турі голосувала за п'ятого президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, 11 квітня в студію «Право на владу» несподівано з’явився Петро Порошенко і закликав Зеленського також з’явитись в прямий ефір. Як з’ясувалось, Зеленський в цей час вже був у Франції і зв’язався зі студією по телефону.

Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати.Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку. Власне така поведінка Зеленського викликала багато критики.

Після цього Олександр Ткаченко, нинішній міністр культури і тодішній гендиректор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Петра Порошенка. Причиною позову він назвав звинувачення на адресу каналу та випадок коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».