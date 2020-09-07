У партії Зеленського дуже розраховують, що Порошенко висунеться в мери Києва



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Ірина Верещук – кандидатка від «Слуги народу» на посаду мера Києва - літала з парасолькою під час зйомок свого передвиборчого ролика

«Слуги народу» обіцяють діючим мерам кошмар на виборах у жовтні

У партії «Слуга народу» вважають, що якби колишній президент Петро Порошенко балотувався в мери Києва, то він би забрав електорат Віталія Кличка, і тоді на виборах міг би перемогти третій кандидат, наприклад, від «Слуги».

Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила заступник голови фракції «Слуга народу» в парламенті Євгенія Кравчук.

Вона сумнівається, що «польоти» кандидатки в мери Києва від «Слуги народу» Ірини Верещук із парасолькою допоможуть їй перемогти на виборах.

«Це однозначно привертає увагу, але не думаю, що політ з парасолькою допоможе в електоральному плані. Якби Петро Порошенко, який місто бігбордами обклеїв, пішов у мери, він точно би забрав електорат Кличка і зрештою мав би шанс виграти третій кандидат», - сказала Кравчук.

Щодо протистояння діючих мерів і кандидатів від «Слуги народу», то, на її думку, «кандидат від «Слуги народу» у другому турі – це найбільший кошмар будь-якого діючого мера».

За її словами, винятком може бути лише ситуація, коли у діючих мерів 80–90% підтримки. «В таких випадках наш кандидат просто має бути «харизматом», який заведе максимальну кількість депутатів у місцеву раду, аби потім стати секретарем ради, керівником фракції і так далі», - сказала Кравчук.

Крім того, вона сподівається, що закон про столицю, який у Раді завис у другому читанні, буде проголосований ще до виборів. Кравчук нагадала, що профільний комітет розглянув більше тисячі правок до другого читання, тепер потрібно виносити в зал на голосування.

Раніше в Києві з’явилися білборди із зображеннями Петра Порошенка, які різні аналітики оцінили як намір експрезидента взяти участь у столичних виборах. Разом з тим джерела повідомляють, що партія «Європейська солідарність» ініціювала переговори з демократичними силами про можливість висунення узгодженого кандидата на виборах мера Києва.

Як повідомлялося, 3 вересня Верещук була помічена в «польоті» над «скляним» пішохідно-велосипедним мостом, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Кадри зі зйомок її передвиборчої реклами з’явилися у соцмережі. 4 вересня Верещук знову «літала» з парасолькою над Києвом.

Після цього Верещук стала героїнею фотожаб.

Нагадаємо, що «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.

Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де у столиці знаходиться історична місцевість Пріорка.

Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.