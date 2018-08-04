Відомий голлівудський актор став «послом доброї волі» МЗС Росії



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Стівен Сігал

Стівен Сігал отримав посаду, яка не передбачає грошової винагороди

Відомий голлівудський актор Стівен Сігал, який має російське громадянство, був призначений спеціальним представником міністерства закордонних справ Росії з питань гуманітарних зв'язків між Росією і США.

Про це повідомили в російському зовнішньополітичному відомстві.

«Стівен Сігал призначений спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків» - йдеться в тексті офіційного повідомлення.

У відомстві зазначили, що його завданням стане сприяння розвитку відносин між двома країнами в гуманітарній сфері. Повідомляється також, що мова йде про суспільно-політичну посаду, яка не передбачає грошової винагороди.

«Той самий випадок, коли народна дипломатія зустрічається з дипломатією традиційною», - йдеться в тексті офіційного повідомлення.

У міністерстві відзначили, що в міжнародній практиці можна провести паралелі даної посади з функціями послів доброї волі ООН.