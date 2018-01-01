Відомий актор порадив починати українізацію з Адміністрації президента

«Рік державної мови» потрібен для того, щоб українська мова утвердила свій конституційний статус, - Бенюк

Оголошення 2018 року «Роком державної мови» має стати поштовхом до того, щоб кожен наступний рік робота над популяризацією української мови тривала. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив актор, Народний артист України Богдан Бенюк – один з підписантів листа від митців до президента із проханням оголосити 2018 рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Апостроф Богдан Бенюк

«Рік державної мови» потрібен для того, щоб українська мова утвердила свій конституційний статус, - Бенюк

Оголошення 2018 року «Роком державної мови» має стати поштовхом до того, щоб кожен наступний рік робота над популяризацією української мови тривала. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив актор, Народний артист України Богдан Бенюк – один з підписантів листа від митців до президента із проханням оголосити 2018 рік «Роком державної мови».

«Цей лист спрямований на те, щоб остаточно вирішити проблему вживання української мови. Закласти основу для цього», - пояснив митець.

Бенюк звернув увагу на те, що держава «чомусь підтримує англійську, ще якісь мови, але свою не підтримуємо. Вона у нас ніби весь час на задвірках. «Рік державної мови» потрібен, щоб мова увійшла в режим виконання Конституції».

На думку актора, у першу чергу, потрібно, щоб вся Адміністрація президента заговорила українською. «Риба псується і виправляється теж з голови. Якщо там всі перейдуть на українську мову, інші державні структури теж перейдуть на українську», - зауважив він.

Бенюк також додав, що аналогічно діяти потрібно не лише у рамках держави, а у й рамках кожного окремого закладу чи установи. «У театрі, в якому я працюю (Театр української драми ім.. Івана Франка, - «Главком»), також треба це зробити. Хто прийшов на роботу – повинен виконувати Конституцію і говорити українською», - сказав митець.

Як повідомлялось, листа до президента із проханням оголосити 2018 рік «Роком державної мови» направили не лише митці, а й народні депутати.

Як повідомлялось, листа до президента із проханням оголосити 2018 рік «Роком державної мови» направили не лише митці, а й народні депутати.

178 народних депутатів підписали звернення до президента про те, щоб оголосити 2018 рік «Роком державної мови». «Щоби стати сильніше, щоб кожного, хто проживає на території України, зробити сильніше, звертаємося до Вас і пропонуємо (і така ідея підтримана чотирма профільними міністерствами та Академією наук) оголосити 2018 рік «Роком державної мови», - йдеться у повідомленні.

Комітет з питань культури і духовності підтримав пропозицію щодо оголошення 2018 року «Роком державної мови».