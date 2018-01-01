«Рік державної мови»: Українська мова має бути повернута Києву, - Дмитро Павличко

Відомий поет: Частково розповсюдженням української мови має опікуватися у тому числі й міністерство оборони

Популяризацією української мови потрібно опікуватися не впродовж одного року, а робити це систематично. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив Дмитро Павличко, український поет, перекладач, літературний критик, громадсько-політичний діяч, Герой України – один з підписантів листа від митців до президента із проханням оголосити



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Дмитро Павличко

Відомий поет: Частково розповсюдженням української мови має опікуватися у тому числі й міністерство оборони

Популяризацією української мови потрібно опікуватися не впродовж одного року, а робити це систематично. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив Дмитро Павличко, український поет, перекладач, літературний критик, громадсько-політичний діяч, Герой України – один з підписантів листа від митців до президента із проханням оголосити 2018 рік «Роком державної мови».

«Вважаю, що у містах – бо саме міста у нас русифіковані – обласних центрах, особливо у Києві, мають бути створені гуртки для вивчення української мови. Повинна бути проведена системна робота, за яку має відповідати не якась громадська організація, а міністерство культури. Але наш міністр Нищук цього робити не буде, бо він взагалі нікчема. У нас з його волі вже вся журналістика сьогодні російськомовна», - сказав він і додав: «От я повернувся з Запоріжжя – там же не видається жодної україномовної газети! Коли про це запитують міністра, він каже, що у нас, мовляв, все є в інтернеті».

Павличко також висловив думку, що частково розповсюдженням української мови має опікуватися у тому числі й міністерство оборони. «Я знаю, що в українській армії є дуже багато чудових російськомовних воїнів. Ми не силуємо їх переходити на українську, однак міністерство оборони має піклуватися про те, щоб навколо них була українська, щоб вони служили з україномовними», - зазначив митець.

Ключовою проблемою Павличко вважає відсутність консолідованої групи інтелігентів, яка б поставила перед собою за мету українізацію міст. «Українська мова має бути повернута Києву. У Верховній Раді зареєстрований закон про функціонування української мови як державної. У відкритому листі до пана Порошенка я просив, щоб його було схвалено до кінця цього року, однак цього не відбувається. Очевидно, у Раді зупиняють ухвалення цього закону гальмують люди, які не хочуть розмовляти українською мовою», - додав він.

Як повідомлялось, листа до президента із проханням оголосити 2018 рік «Роком державної мови» направили не лише митці, а й народні депутати.

178 народних депутатів підписали звернення до президента про те, щоб оголосити 2018 рік «Роком державної мови». «Щоби стати сильніше, щоб кожного, хто проживає на території України, зробити сильніше, звертаємося до Вас і пропонуємо (і така ідея підтримана чотирма профільними міністерствами та Академією наук) оголосити 2018 рік «Роком державної мови», - йдеться у повідомленні.

Комітет з питань культури і духовності підтримав пропозицію щодо оголошення 2018 року «Роком державної мови».