Відомого актора знайшли мертвим у центрі Москви

Актор багато знімався в серіалах, які транслювалися й на українському телебаченні

Російського актора Дмитра Гусєва знайшли мертвим у його автомобілі неподалік від знімального майданчика в Москві. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як зазначається, машину, яка «газувала» на місці, помітили дорожні робітники. Коли вони підійшли до автівки, то виявили всередині людину без свідомості. Ним виявився актор Дмитро Гусєв.

Згодом на місце події прибули медики, які констатували смерть чоловіка. За попередньою інформацією, артисту стало погано, і прямо під час руху авто він втратив свідомість. Однак, точна причина смерті невідома, її будуть встановлювати фахівці.

Зауважимо, російський актор Дмитро Гусєв народився 27 лютого 1975 року. На момент смерті йому було 45 років.

Причина смерті поки не з'ясована, проте йдеться про зупинку серця.

Дмитро Гусєв служив в московському Театрі на Південному Заході. На екранах – з 90-х, на рахунку – близько 140 фільмів і серіалів: «Сміттяр», «Навіть не думай», «Повернення Мухтара», «Даша Васильєва», «Солдати», «Татусеві дочки», «Глухар», «Вороніни», «Мент в законі», «Кухня», «Фізрук», «Метод», «Перевал Дятлова», «Вершник на ім'я Смерть».

Раніше у РФ помер актор, який зіграв головну роль у легендарному фільмі «Людина-амфібія».

Наприкінці грудня стало відомо про смерть Олександра Курляндського – одного з творців мультфільму «Ну, постривай». Його не стало на 83 році життя.