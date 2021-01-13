Зірку Голлівуду виставили з магазину через відсутність маски (фото)

Люди в магазині були засмучені тим, що 65-річний Брюс Вілліс був без маски

Після скандалу Вілліс закликав людей «продовжити носити маски»

Популярного актора Брюса Вілліса попросили покинути магазин Rite Aid в Лос-Анджелесі після того, як він відмовився одягти маску.

Як повідомляє PageSix, люди в магазині були засмучені тим, що 65-річний Вілліс був без маски. Хоча у нього була пов'язана хустка, який він міг з легкістю натягнути на обличчя.

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Замість цього зірка «Міцного горішка», якого сфотографували в магазині без маски, пішов, не зробивши покупок.

Після того, як історію стали обговорювати в ЗМІ і соцмережах, Вілліс випустив свою заяву, назвавши подію «помилкою в судженні».

«Це була помилка в судженні, - сказав Вілліс People. - Будьте в безпеці, і давайте продовжимо носити маски».

До слова, відзавтра підприємців почнуть штрафувати за відсутність масок у клієнтів та персоналу.

Восени 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить штрафи за відмову носити медичну маску або респіратор в громадських місцях. Суми штрафів становлять від 170 до 250 грн.

Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що оскаржити штраф за неносіння засобів індивідуального захисту в громадських місцях, буде дорожче, ніж оплатити його.