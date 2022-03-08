  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Відсьогодні держава виплачуватиме українцям по 6 500 грн: інструкція

    Відсьогодні держава виплачуватиме українцям по 6 500 грн: інструкція

    Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли

    Починаючи з 8 березня, українці зможуть отримати 6 500 гривень допомоги від держави. Як пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, першочергово кошти отримають українці саме в тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії.

    Він зазначив, що виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.

    Хто може отримати допомогу

    Наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.

    Області, де працюватиме послуга

    • Чернігівська,
    • Сумська,
    • Харківська,
    • Херсонська,
    • Миколаївська,
    • Запорізька,
    • Донецька,
    • Луганська,
    • Житомирська,
    • Одеська,
    • Волинська,
    • Київська та місто Київ.

    Як отримати 6500 гривень

    • Авторизуйтеся у Дії та оберіть послугу єПідтримка,
    • Оберіть картку єПідтримка,
    • Натисніть «Отримати допомогу»,
    • Очікуйте зарахування коштів протягом доби.

    Додамо, що у програмі беруть участь усі банки, які підключені до єПідтримки: Monobank, «Альфа-банк», «Приватбанк», «А-Банк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», Raiffeisen Bank, «Банк Восток», IdeaBank, Izibank, ПУМБ.

    Федоров нагадав, що українці можуть подати заявку, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію. Додамо, що через війну Росії проти України громадяни неабияк згуртувалися, аби допомогти армії захистити нашу державу. Зокрема, у Дії українці вже зібрали для ЗСУ 80 мільйонів гривень.

    Читайте також: Чи дійсно людське життя має найвищу цінність? Слова і діла найбільших корпорацій світу


    Теги: міністр гроші українці Приватбанк місто Михайло Федоров населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відсьогодні держава виплачуватиме українцям по 6 500 грн: інструкція