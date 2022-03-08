Відсьогодні держава виплачуватиме українцям по 6 500 грн: інструкція

Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли

Починаючи з 8 березня, українці зможуть отримати 6 500 гривень допомоги від держави. Як пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, першочергово кошти отримають українці саме в тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії.

Він зазначив, що виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.

Хто може отримати допомогу

Наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.

Області, де працюватиме послуга

Чернігівська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Миколаївська,

Запорізька,

Донецька,

Луганська,

Житомирська,

Одеська,

Волинська,

Київська та місто Київ.

Як отримати 6500 гривень

Авторизуйтеся у Дії та оберіть послугу єПідтримка,

Оберіть картку єПідтримка,

Натисніть « Отримати допомогу »,

Отримати допомогу Очікуйте зарахування коштів протягом доби.

Додамо, що у програмі беруть участь усі банки, які підключені до єПідтримки: Monobank, «Альфа-банк», «Приватбанк», «А-Банк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», Raiffeisen Bank, «Банк Восток», IdeaBank, Izibank, ПУМБ.

Федоров нагадав, що українці можуть подати заявку, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію. Додамо, що через війну Росії проти України громадяни неабияк згуртувалися, аби допомогти армії захистити нашу державу. Зокрема, у Дії українці вже зібрали для ЗСУ 80 мільйонів гривень.



