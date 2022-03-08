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    «Олешки – це Україна!»: жителі Херсонщини вийшли на мітинг проти окупації (відео)

    Українці сміливо чинять опір окупантам - «Олешки – це Україна!»: жителі Херсонщини вийшли на мітинг проти окупації (відео)
    Українці сміливо чинять опір окупантам
    фото: facebook.com/dima.trust

    Йде 13 день відкритої війни росії проти України

    Мешканці міста Олешки, що на Херсонщині, вийшли на протест.

    Люди вимагають в окупантів, аби ті забралися геть з української землі.

    «Нині в Олешках. Олешки – це Україна!» пишуть користувачі соцмереж.

    Нагадаємо, протестний мітинг відбувся в центрі Херсона 7 березня. Жителі міста вийшли на вулиці, щоб показати своє ставлення до загарбників.

    Військові й прибулі їм на допомогу росгвардійці намагалися затримати деяких учасників мітингу, але херсонці завадили їм це зробити.

    Люди проявили мужність, не властиву у подібних ситуаціях росіянам.

    Теги: окупанти війна Херсонщина протест українці Україна окупація #stoprussia
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    «Олешки – це Україна!»: жителі Херсонщини вийшли на мітинг проти окупації (відео)