«Олешки – це Україна!»: жителі Херсонщини вийшли на мітинг проти окупації (відео)

Йде 13 день відкритої війни росії проти України

Мешканці міста Олешки, що на Херсонщині, вийшли на протест.

Люди вимагають в окупантів, аби ті забралися геть з української землі.

«Нині в Олешках. Олешки – це Україна!» пишуть користувачі соцмереж.

Нагадаємо, протестний мітинг відбувся в центрі Херсона 7 березня. Жителі міста вийшли на вулиці, щоб показати своє ставлення до загарбників.

Військові й прибулі їм на допомогу росгвардійці намагалися затримати деяких учасників мітингу, але херсонці завадили їм це зробити.

Люди проявили мужність, не властиву у подібних ситуаціях росіянам.