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    Україна виборола дев’ять медалей за день на Паралімпіаді

    Усього в України 17 медалей за підсумками чотирьох днів - Україна виборола дев’ять медалей за день на Паралімпіаді
    Усього в України 17 медалей за підсумками чотирьох днів
    фото з відкритих джерел

    Україна залишається на другому місці в медальному заліку

    Україна виграла одразу дев'ять медалей за четвертий день Паралімпіади-2022: два «золота», чотири «срібла» та три «бронзи». Про це повідомляє «Суспільне»

    Усього в України 17 медалей за підсумками чотирьох днів Паралімпіади – шість «золотих», сім «срібних» і чотири «бронзові».

    Це дозволяє Україні залишатися на другому місці в медальному заліку.

    У перший день Паралімпіади українські спортсмени здобули одразу сім медалей. Усі нагороди були виграні в одній дисципліні – парабіатлон.

    Раніше повідомлялося, що Україна виборола сім нагород та очолила медальний залік Паралімпіади.

    Теги: спорт українці паралімпійські ігри
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    Україна виборола дев’ять медалей за день на Паралімпіаді