Україна виборола дев’ять медалей за день на Паралімпіаді
Україна залишається на другому місці в медальному заліку
Україна виграла одразу дев'ять медалей за четвертий день Паралімпіади-2022: два «золота», чотири «срібла» та три «бронзи». Про це повідомляє «Суспільне»
Усього в України 17 медалей за підсумками чотирьох днів Паралімпіади – шість «золотих», сім «срібних» і чотири «бронзові».
Це дозволяє Україні залишатися на другому місці в медальному заліку.
У перший день Паралімпіади українські спортсмени здобули одразу сім медалей. Усі нагороди були виграні в одній дисципліні – парабіатлон.
Раніше повідомлялося, що Україна виборола сім нагород та очолила медальний залік Паралімпіади.