Україна виборола дев’ять медалей за день на Паралімпіаді

Усього в України 17 медалей за підсумками чотирьох днів

Україна залишається на другому місці в медальному заліку

Україна виграла одразу дев'ять медалей за четвертий день Паралімпіади-2022: два «золота», чотири «срібла» та три «бронзи». Про це повідомляє «Суспільне»

Усього в України 17 медалей за підсумками чотирьох днів Паралімпіади – шість «золотих», сім «срібних» і чотири «бронзові».

Це дозволяє Україні залишатися на другому місці в медальному заліку.

У перший день Паралімпіади українські спортсмени здобули одразу сім медалей. Усі нагороди були виграні в одній дисципліні – парабіатлон.

Раніше повідомлялося, що Україна виборола сім нагород та очолила медальний залік Паралімпіади.