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    «Укрзалізниця» звільнила провідників, які брали гроші з біженців за евакуацію

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; спіймала провідників, які брали гроші з біженців за евакуацію - «Укрзалізниця» звільнила провідників, які брали гроші з біженців за евакуацію
    «Укрзалізниця» спіймала провідників, які брали гроші з біженців за евакуацію
    фото з відкритих джерел

    Провідники брали з біженців плату за проїзд у розмірі 1500 грн з людини

    «Укрзалізниця» викрила двох провідників, які брали гроші з біженців за місця в евакуаційних поїздах. Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин в Telegram-каналі.

    «Силами внутрішньої служби безпеки УЗ спіймали двох провідників Равністова К.Є. і Піщанського І. М. на отриманні з біженців плати за проїзд у розмірі 1500 грн з людини. Поїзд 36 Одеса – Перемишль», – йдеться в повідомленні.

    Недобросовісних провідників вже звільнили. Зараз матеріали передаються в правоохоронні органи.

    Камишин зазначив, що він вже кілька днів чув про подібні випадки в різних містах України, але до цього вони не підтверджувалися. Це перший підтверджений і розкритий випадок.

    «Я знаю залізничників – це поодинокі випадки, але вони кидають тінь на всіх героїв, які вивозять людей з-під обстрілів», – підкреслив Камишин.

    Він також звернувся до пасажирів, які заради евакуації готові давати хабарі провідникам, щоб сісти в поїзд без черги.

    «Ми відвеземо всіх охочих. В кінці кожного дня ми даємо достатньо додаткових рейсів, щоб на ключових евакуаційних вокзалах практично не залишалося пасажирів на ніч», – заявив він.

    Нагадаємо, Укрзалізниця дала графік курсування евакуаційних поїздів на 8 березня.

    Теги: Одеса гроші Укрзалізниця евакуація
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    «Укрзалізниця» звільнила провідників, які брали гроші з біженців за евакуацію