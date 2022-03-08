«Укрзалізниця» звільнила провідників, які брали гроші з біженців за евакуацію

«Укрзалізниця» спіймала провідників, які брали гроші з біженців за евакуацію

Провідники брали з біженців плату за проїзд у розмірі 1500 грн з людини

«Укрзалізниця» викрила двох провідників, які брали гроші з біженців за місця в евакуаційних поїздах. Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин в Telegram-каналі.

«Силами внутрішньої служби безпеки УЗ спіймали двох провідників Равністова К.Є. і Піщанського І. М. на отриманні з біженців плати за проїзд у розмірі 1500 грн з людини. Поїзд 36 Одеса – Перемишль», – йдеться в повідомленні.

Недобросовісних провідників вже звільнили. Зараз матеріали передаються в правоохоронні органи.

Камишин зазначив, що він вже кілька днів чув про подібні випадки в різних містах України, але до цього вони не підтверджувалися. Це перший підтверджений і розкритий випадок.

«Я знаю залізничників – це поодинокі випадки, але вони кидають тінь на всіх героїв, які вивозять людей з-під обстрілів», – підкреслив Камишин.

Він також звернувся до пасажирів, які заради евакуації готові давати хабарі провідникам, щоб сісти в поїзд без черги.

«Ми відвеземо всіх охочих. В кінці кожного дня ми даємо достатньо додаткових рейсів, щоб на ключових евакуаційних вокзалах практично не залишалося пасажирів на ніч», – заявив він.

Нагадаємо, Укрзалізниця дала графік курсування евакуаційних поїздів на 8 березня.