  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Відставка уряду? Гончарук провів екстрений брифінг

    • Розсилка
    Глава уряду&nbsp;Олексій Гончарук - Відставка уряду? Гончарук провів екстрений брифінг
    Глава уряду Олексій Гончарук

    Прем'єр-міністр мав під час брифінгу підтвердити або спростувати свою відставку

    Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у понеділок, 2 березня, провів терміновий брифінг на тлі чуток про відставку. Зустріч з журналістами мала розпочатися об 11 годині, але затрималася майже на 20 хвилин.

    Передбачалося, що прем'єр-міністр має підтвердити або спростувати свою відставку, про яку ЗМІ пишуть з кінця лютого.

    Напередодні Олексій Гончарук таємно провів зустріч з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у київському ресторані в Києві 1 березня.

    Як повідомляв «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента, на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

    Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

    Джерело зазначило, що голосів за відставку Гончарука вистачає. Оскільки була проблема з наявністю голосів за нового прем’єра, в. о. голови Кабміну призначать віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

    У п’ятницю відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

    Читайте також:
    У «Слузі народу» пояснили, навіщо потрібні кадрові зміни в Кабміні
    Гончарук посперечався із Зеленським через Коломойського і написав заяву про відставку, – ЗМІ
    Кабмін ЗМІ кадрові зміни відставка уряд Олексій Гончарук Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ