Відставка уряду? Гончарук провів екстрений брифінг



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Глава уряду Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр мав під час брифінгу підтвердити або спростувати свою відставку

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у понеділок, 2 березня, провів терміновий брифінг на тлі чуток про відставку. Зустріч з журналістами мала розпочатися об 11 годині, але затрималася майже на 20 хвилин.

Передбачалося, що прем'єр-міністр має підтвердити або спростувати свою відставку, про яку ЗМІ пишуть з кінця лютого.

Напередодні Олексій Гончарук таємно провів зустріч з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у київському ресторані в Києві 1 березня.

Як повідомляв «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента, на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

Джерело зазначило, що голосів за відставку Гончарука вистачає. Оскільки була проблема з наявністю голосів за нового прем’єра, в. о. голови Кабміну призначать віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

У п’ятницю відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

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